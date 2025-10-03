Ђурић: Спремни смо да дамо допринос још једној великој побједи

Извор:
АТВ
03.10.2025
11:48
Коментари:0
Предсједник Градског одбора СНСД Теслић Радислав Ђурић поручио је да је СНСД одговорна и државотворна странка која има обавезу да сачува институционалну стабилност Републике Српске.
"Након одлука нелегалног странца да интервенише у кривични и изборни закон, и након што су посљедице таквих одлука прихватљиве за опозицију у Српској и политичко Сарајево, излазак на пријевремене изборе није ствар избора већ потреба – да сачувамо Републику“, истакао је Ђурић.
Ђурић је нагласио да опозиција, удружена са странцима и политичким Сарајевом, директно ради на урушавању наших институција и продубљивању кризе, док је СНСД и овог пута спреман да покаже снагу српског народа.
"Градски одбор СНСД Теслић спреман је да допринесе још једној великој изборној побједи и тако потврди вољу и одлучност нашег народа у одбрани Републике Српске“, закључио је предсједник Ђурић.
