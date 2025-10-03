Logo

Безвременски комади одјеће за модерну јесен

Љепота и здравље

03.10.2025

12:55

Безвременски комади одјеће за модерну јесен
Фото: Pexels

Јесен је увијек најинспиративније годишње доба за моду. Док љето тражи једноставност, а зима функционалност, јесен нам даје простор за игру слојевима, комбиновање текстура и изражавање личног стила. Ове године, нагласак је на споју класике и удобности, комадима који нису само пролазни тренд већ трајна основа гардеробе.

Трендови за јесен 2025. доносе неутралне тонове, наглашену текстуру и детаље који “причају причу” без претјеривања. У фокусу су природни материјали: кожа, вуна, памук и брушена кожа (суеде). Они не само да изгледају луксузно, већ и дају потребну топлину и трајност.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Починио језив злочин: Ухапшен познати милијардер

Јесењи улови: Кожна јакна као вјечни класик

Ништа не симболизује јесен као кожна јакна. То је комад који се већ деценијама сматра основом урбаног стила, а и ове сезоне заузима централно мјесто. Америчка јакна од 100% коже у својој једноставности носи невјероватну моћ – структура, чврстина и начин на који кожа стари с временом чине је лично вашим потписом.

Кожна јакна најбоље изгледа када се носи у слојевима: преко плетеног кардигана, танког џемпера или чак хаљине. На тај начин добија на свестраности – може бити дио дневне, пословне или вечерње комбинације. Оно што је важно нагласити јесте да овај комад увијек доноси став и самопоуздање, без обзира на то како је искомбинован.

Јесењи улови: Кардиган и чизме које подижу сваки аутфит

Да би се равнотежа постигла, потребна је и мекоћа. Ту долази плетени кардиган са дугмићима у златној боји – комад који уноси топлину и женствену ноту. Он је један од оних елемената гардеробе који олакшава прелазак из љета у јесен, јер се може носити отворен, пребачен преко рамена или закопчан умјесто блузе. Златни дугмићи дају му елегантан завршетак и подсјећају на ретро шарм, а истовремено га чине савршено модерним.

sonja karadzic jovicevic

Република Српска

Соња Караџић Јовичевић о одузимању награде Радовану Караџићу

Комбинација кардигана и суеде чизама с блок петом је прави примјер јесењег баланса. Чизме уносе озбиљност и стабилност у аутфит, док брушена текстура даје визуелну дубину и луксузан осјећај. У пару с кардиганом, стварају изглед који је удобан, топао и истовремено софистициран – баш оно што јесен тражи.

Јесењи стил и удобност

Јесењи стил није само одјећа – то је расположење, атмосфера и игра контраста. То је сезона у којој хладан ваздух и мирис кише траже топле материјале, док неутралне боје добијају на снази кроз детаље попут дугмића, накита или коже. Слојевитост је кључ: јакна преко кардигана, шал као завршни додир, чизме које повезују све заједно.

Терористички напад у Манчестеру

Свијет

Полиција јурила терористу код синагоге, па убила погрешног човјека?

Када бирате јесењи улов, не размишљајте само о трендовима, већ о комадима који ће вас пратити из године у годину. Јесен воли квалитет, текстуру и слојеве – а управо кроз такве комаде долази до изражаја и ваша лична прича о стилу.

