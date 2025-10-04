Биткоин порастао на више од 102.600 евра

04.10.2025
12:21
Коментари:0
Вриједност биткоина је данас у 15.00 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 0,76 одсто на 102.605,52 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 62,54 милијарде евра, што је више него јуче.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 63 у категорији "похлепа", такорећи исто као јуче када је био на нивоу 64 у истој категорији.
Вриједност итиријума (ETH) порасла је за 2,06 одсто на 3.820,45 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 4,4 одсто на 943,82 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 1,59 одсто на 196,36 евра, а аваланш (AVAX) пао за 1,14 одсто на 25,79 евра, преноси Танјуг.
Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 2,39 евра, што је за 0,96 одсто мање него јуче. Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.
Највећи раст тренутно бележе криптовалуте 2З, ХООК и ОПЕН.
Најновије
Најчитаније
16
07
15
57
15
48
15
45
15
34
Тренутно на програму