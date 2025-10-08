Знате ли право име Бранислава Нушића?

08.10.2025
Бранислав Нушић један је од најпознатијих сатиричара с ових простора. Током свог живота дјеловао је као књижевник, новинар и директор те постао синоним српске комедије и сатире. Његова дјела бавила су се критиком друштва и политике с краја 19. вијека, али остала су актуална све до данас.
Аутор савремене српске комедије обожаван је и поштован не само у Србији, него и у регији.
Његова дјела Госпођа министарка, Народни посланик, Сумњиво лице, Покојник позната су свима, али оно што је мало познато је његово име.
Бранислав Нушић је рођен у Београду 20. октобра 1964. године као Алкибијад Нуша (Alchiviadi al Nuşa). Његов отац, Ђорђе (Георгијаса) Цинцарина, поријеклом је из Македоније.
Његов отац је био угледни трговац житом, али је убрзо после Нушићевог рођења изгубио богатство. Породица се преселила у Смедерево, где је Нушић провео своје детињство и похађао основну школу и прве двије године гимназије. Матурирао је у Београду.
Цинцари су романски народ, који живи на Балканском полуострву. Сами себе на цинцарском језику зову "Арм'н". Живе претежно у сјеверној Грчкој, Албанији, Сјеверној Македонији и Бугарској, а велики број их се одселио са поменутих подручја у Румунију и један број у Србију.
Поред Нушића, познате особе цинцарског поријекла су пјевачица Калиопи, глумац Ташко Начић, пјевач Тоше Проески, политичари Никола Пашић и Константин Коча Поповић, адвокат Тома Фила као и румунска тенисерка Симона Халеп.
