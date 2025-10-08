Данас славимо Преподобну Ефросинију: Бјежећи од брака завршила у манастиру, отац је 38 година тражио

Logo

08.10.2025

07:49

Осмог дана октобра Српска православна црква и њени вјерници славе Преподобну Ефросинију и Светог Сергија Радоњешког.

Преподобна Ефросинија

Ефросинија је била ћерка богатог и знаменитог човјека Пафнутија из Александрије, молитвом од Бога испрошена. Њени родитељи васпитали су ћерку у Христовој вјери. Пошто није хтјела да ступа у брак млада Ефросинија, да би се сакрила од свог оца, преобукла се у мушко одијело и пријавила се игуману једног манастира као евнух цара Теодосија с именом Измарагд. Игуман га је примио и предао на руководство духовнику Агипиту.

Својим постним и молитвеним подвигом Измарагд је брзо превазишао све монахе у том манастиру. Када је навршено 38 година тешког подвига посјетио је Пафнутије тај манастир, и игуман га је упутио Измарагду на молитву и утјеху. Измарагд је познао Пафнутија а Пафнутије није познао Измарагда. Када је отац исповиједио своју тугу за изгубљеном ћерком, Измарагд, му је рекао да не губи наду, јер ће још у овом животу видјети своју ћерку, и замолио га да опет к њему дође кроз три дана. Када је Пафнутије опет дошао Измарагд је лежао на самртној постељи. Тада је самртник рекао Пафнутију: ја сам Ефросинија, твоја ћерка; ти си отац мој! Отац дуго није могао да дође себи од ужасног изненађења.

Када је издахнула блажена Ефросинија, отац њен је ридао над њом. Пошто је сахранио своју ћерку, Пафнутије је и сам ступио у тај манастир, и уселио се у келију своје упокојене и свете кћери. Послије 10 година подвига упокојио се у Господу и Пафнутије свети.

Тропар (глас 8):

У теби се, мати, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, следила Господа Христа. Дјелима си учила презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Света Ефросинијо, радује се дух твој.

Свети Сергије Радоњешки

Велики подвижник и светилник руске цркве. Родио се 1313. год. у Ростову од побожних родитеља Кирила и Марије. По смрти родитеља Вартоломеј – тако му је било крштено име – замонашио се и основао обитељ св. Тројице у шумама Радонежским. Тихи и кротки слуга Божји знао је само за труд и молитву. Због његове чистоте срца удостојио се дара чудотворства, па је и мртве васкрсавао именом Христовим. Више пута јавила му се Света Богородица. Кнежеви и владике долазили су к њему ради савјета. Благословио је кнеза Димитрија Донског и предсказао му побједу у рату за ослобођење Русије од Татара.

Прозирао је у људска срца и у догађаје на даљини. Обитељ његова напунила се монасима још за његовог живота, и кроз вијекове и вијекове служила је једним од најглавнијих центара духовног живота и чудеса Божјих. Свети Сергије упокојио се 1391. год. После смрти јављао се више пута разним лицим.

Тропар (глас 4):

Као подвижник врлина и истинити војник Христа Бога, подвижавао си се против страсти у овоме животу, бивши у појању, бдењу и посту узор твојим ученицима. Зато се и уселио у тебе Пресвети Дух, чијим си дејством свијетло украшен. И пошто имаш слободу пред Светом Тројицом, моли се за стадо твоје који си сабрао мудро. И не заборави оно што си обећао, да посјећујеш дјецу твоју, Свети Сергије, оче наш.

