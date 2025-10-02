Logo

Сутра славимо Светог Јевстатију Плакиду: Ловци му се моле, а ово ваља урадити за срећу

02.10.2025

21:19

Фото: ATV

Сваке године, трећег октобра, Српска православна црква слави Светог Јевстатија Плакиду, познатог као заштитника ловаца и природе.

Овај дан није само вјерски празник, већ и прилика да се присјетимо древних обичаја и вјеровања који се преносе с кољена на кољено, нарочито у ловачким крајевима Србије. У наставку откривамо ко је био овај светац и шта народ вјерује да треба да уради на његов дан како би призвао срећу и заштиту.

CRKVA-070925

Друштво

Данас славимо Свете мученике Тродима, Саватија и Доримедонта

Ко је био Свети Јевстатије?

Свети Јевстатије, рођен под именом Плакида, био је римски војсковођа у вријеме царева Тита и Трајана. Његов живот био је испуњен изазовима и невјероватним догађајима, који су кулминирали његовим мучеништвом због вјере у Христа. По крштењу је добио име Јевстатије, а његова породица – жена Теопистија и синови Агапије и Теопист – такође су постали хришћани и заједно са њим претрпјели тешке муке.

Његова храброст и истрајност оставили су дубок траг у народу, па га и данас многи сматрају заштитником лова и онима који се баве природом и животињама.

Вјеровања и обичаји

Према народном предању, на дан Светог Јевстатија ваља изаћи у природу, у лов или барем у шуму и ливаде, јер се вјерује да ће оне који то учине пратити посебна "ловачка срећа". Ловци сматрају да је овај дан идеалан да се започне нова сезона лова, уз молитву за заштиту и успјех.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Славимо три свеца: Сутрашњи дан прати једно од најнеобичнијих вјеровања

Чишћење оружја и опреме

Многи ловци на овај дан ритуално чисте своја оружја и опрему, симболично се припремајући за нову сезону лова. Ово није само физичко чишћење, већ и духовно - припрема за борбу са изазовима у природи и тежину лова.

Молитве за безбједност и плодност

На Светог Јевстатија обично се упућују молитве за сигурност у лову, као и за плодност ловишта. У неким крајевима постоји обичај да се на овај дан освјештава ловачка опрема и да се моли за заштиту од незгода и несрећа у шуми.

Зашто је Свети Јевстатије важан за Србе?

Свети Јевстатије је кроз вијекове постао симбол храбрости, истрајности и правде. Као војсковођа који је за вјеру претрпио велике муке, представља примјер вјере и оданости Богу. Његова веза са ловом и природом додатно га чини посебним заштитником оних који зависе од природних ресурса и чије су судбине везане за животиње и шуме.

CRKVA-070925

Друштво

Данас славимо Светог Евменија Гортинског: Ево зашто треба појести хљеб са вином

Како се обиљежава овај дан?

У многим ловачким удружењима широм Србије, Свети Јевстатије се прославља свечано - одржавају се литургије, ловачки обреди, а послије црквених служби често и заједнички оброци и дружења. Вјерује се да овакви обичаји јачају заједништво, али и повезаност са природом и духовним вриједностима које овај светац симболизује.

(Она.рс)

