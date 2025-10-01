Славимо три свеца: Сутрашњи дан прати једно од најнеобичнијих вјеровања

01.10.2025
21:18
Коментари:0
Срби су познати по томе да држе до традиције и да са посебним поштовањем обиљежавају дане посвећене свецима и мученицима. Тако и трећег октобра, Српска православна црква слави Свете мученике Трофима, Саватија и Доримедонта, чије је страдање ушло у црквени календар као примјер чврсте вјере и истрајности.
Према предању, Трофим и Саватије су из далеке земље стигли у Антиохију у вријеме цара Прова. Када су одбили да приносе жртве идолима, услиједила су тешка мучења – бичевање, паљење и на крају одсецање глава. Упркос свему, остали су истрајни у вјери и у молитви Богу. С њима је страдао и Доримедонт, сенатор и први савјетник у Антиохији, који је дотад скривао да је хришћанин. Ни њега ватра и звијери нису могли савладати, а народ је, видећи чуда, увидио силу истинитог Бога.
Сутра се молимо овом светитељу за спас душе
У народној традицији овај дан је повезан са поштовањем страдања и вјером у јачину духовне снаге. Вјерници се подсећају да патња, колико год била тешка, може постати пут ка духовном уздизању.
Вјерује се да они који на данашњи дан у молитви призову имена ових светитеља могу осјетити унутрашњи мир и олакшање од животних брига. Такође, поједина предања кажу да је добро избјегавати сукобе и расправе, јер ће дан бити испуњен немиром ако човјек у њега унесе љутњу и нетрпељивост.
Иако на први поглед дјелује необично што се на овај празник "радује патњама", суштина вјеровања је у томе да кроз трпљење човјек показује своју снагу и вјеру, а заузврат бива награђен спокојем и благословом.
(Она.рс)
