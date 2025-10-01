Покренута кампања ''Школа која чује'': Све чешћи случајеви вршњачког насиља на друштвеним мрежама

Извор:
Насиље у школама није смао појединачан проблем образовног система, већ огледало дубљег стања друштва у којем живимо. Кампања ''Школа која чује“ покренута као одговор на све чешће случајеве вршњачког насиља, које није ограничено само на школска дворишта, преселило сe и на друштвене мреже и у дигитални простор. Држава најављује нове мјере и јачање превенције насиља.
Слоган кампање ''Слушајте шта вам дјеца не говоре“ носи снажну поруку. Иза тишине и повучености често стоји дијете које трпи. Први корак мора бити препознавање невидљивих жртава, оних који се не жале, не плачу и не траже помоћ, али је највише требају.
Насиље постоји откад постоји друштво, а сада добиja нове облике. Психичко и вербално остављају дубље и трајније ожиљке. То је озбиљан проблем, који утиче на генерације које тек треба да граде друштво.
''Породицу треба оснажити да зна шта су методе, шта су поступци, шта је нормално и шта треба бити забрањено, до ког нивоа требају ићи. Треба свакодневно развити културу у породици да са својим дјететом разговара о томе како му је било у школи, да разговара о насиљу, те да ли примјећује да је неко жртва насиља. И опет, мислим да би у првом плану искорак требало да направе сами наставници'', рекао је Бране Микановић, педагог.
Ако школа не чује, дијете остаје у тишини. Аkо породица окрене главу, жртва остаје невидљива. А ако друштво прећути, насиље постаје правило, а не изузетак. Борба против насиља није задатак једног часа, кампање или институције, већ трајна обавеза свих нас.
