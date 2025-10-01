Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

Извор:
Телеграф
01.10.2025
18:43
Коментари:0
Приједлог републиканаца да се влада финансира углавном на садашњем нивоу пропао је други дан заредом у Сенату.
Предлог је пао по сличној шеми гласања као у уторак увече, јер је већина демократа наставила да га одбија и захтијевала да Конгрес размотри бенефиције за здравствену заштиту.
По други пут у мање од 24 сата, демократе су у Сенату блокирале привремени закон о потрошњи који је усвојио Представнички дом, а којим би влада била поново отворена бар до средине новембра.
БиХ
Амбасада Америке у БиХ прекида редован рад
Сенат је гласао 55 према 45 за окончање дебате о резолуцији о континуираном финансирању, али је било потребно 60 гласова да би се прешло на гласање о коначном усвајању.
Као и у уторак увече, демократе Кетрин Кортес Масто из Неваде и Џон Фетерман из Пенсилваније, као и независни сенатор Ангус Кинг из Мејна, гласали су да се предлог размотри даље.
Сенатор Ранд Пол (републиканац из Кентакија) био је једини републиканац који је гласао за блокаду мјере.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму