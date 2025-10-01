Logo

Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

01.10.2025

18:43

Приједлог републиканаца да се влада финансира углавном на садашњем нивоу пропао је други дан заредом у Сенату.

Предлог је пао по сличној шеми гласања као у уторак увече, јер је већина демократа наставила да га одбија и захтијевала да Конгрес размотри бенефиције за здравствену заштиту.

По други пут у мање од 24 сата, демократе су у Сенату блокирале привремени закон о потрошњи који је усвојио Представнички дом, а којим би влада била поново отворена бар до средине новембра.

ambasada sad

БиХ

Амбасада Америке у БиХ прекида редован рад

Сенат је гласао 55 према 45 за окончање дебате о резолуцији о континуираном финансирању, али је било потребно 60 гласова да би се прешло на гласање о коначном усвајању.

Као и у уторак увече, демократе Кетрин Кортес Масто из Неваде и Џон Фетерман из Пенсилваније, као и независни сенатор Ангус Кинг из Мејна, гласали су да се предлог размотри даље.

Сенатор Ранд Пол (републиканац из Кентакија) био је једини републиканац који је гласао за блокаду мјере.

