Венецуела се припрема за рат с Америком

Извор:
Индекс
29.09.2025
08:44
Коментари:0
Док је био млађи, Едит Пералес пријавио се у Националну боливарску милицију, цивилну јединицу коју је покојни предсједник Уго Чавез основао 2009. године као помоћ у одбрани Венецуеле.
Шеснаест година касније, 68-годишњи Пералес придружује се хиљадама других припадника милиције који се припремају за потенцијални амерички напад, пише "ББЦ".
Друштво
Погледајте какво нас вријеме данас очекује
Ова углавном неорганизована снага, састављена већином од старијих грађана, активирана је након што је америчка морнарица распоредила своје бродове у јужном Карипском мору у склопу, како су амерички званичници навели, операција против кријумчарења дроге.
Током тих операција, америчке снаге уништиле су најмање три пловила за која тврде да су превозила дрогу из Венецуеле у САД, при чему је убијено најмање 17 особа. Венецуелански министар одбране, Владимир Падрино, изјавио је да напади и присуство америчке морнарице представљају "непроглашени рат" против Венецуеле. Предсједник Николас Мадуро одмах је након тога позвао милицију у активну службу.
Наука и технологија
Мистериозни кругови у свемиру збуњују научнике
Пералес, који живи у насељу 23 де Енеро, традиционалном упоришту чавизма у Каракасу, каже да су му униформа и чизме спремне. Као одани присталица владе, истиче да је "спреман служити кад год га позову".
"Морамо бранити домовину", рекао је за ББЦ, понављајући ријечи предсједника Мадура након напада.
Иако војни стручњаци сматрају да америчко поморско присуство на Карибима није довољно велико да би упућивало на планирану инвазију, нема сумње да су се ионако напети односи између Венецуеле и САД додатно погоршали откако се Доналд Трамп вратио на дужност.
САД су међу државама које нису признале Мадуров реизбор у јулу 2024, наводећи доказе опозиције и независних посматрача који сугеришу да је побједу однио његов супарник Едмундо Гонзалез. Убрзо након преузимања дужности, Трамп је венецуеланску банду Трен де Арагуа прогласио терористичком групом, што је послужило као оправдање за депортације миграната и недавну војну акцију.
Фудбал
Погледајте срамотни пенал Милсона на мечу Црвена звезда - Раднички 1923
Трампова администрација такође је удвостручила награду за информације које би довеле до Мадуровог хапшења на 50 милиона долара, оптужујући га за сарадњу с наркокартелима, што Мадуро оштро демантује.
Као одговор на перципирану пријетњу, Мадуро је наредио војсци да обучи локалне милиције. Те групе се углавном састоје од драговољаца из сиромашних заједница, иако су неки запосленици јавног сектора пријавили да су били под притиском да се придруже. У прошлости су се углавном користиле за попуњавање редова на политичким скуповима.
Прошле суботе, војници су у четврти Петаре у Каракасу започели обуку локалног становништва за руковање оружјем. Сценарио је укључивао тенкове и ненапуњене пушке руске производње. Већина драговољаца нема борбеног искуства, али ентузијазма им не недостаје.
Здравље
Ово јефтино воће може замијенити скупе лијекове за холестерол
"Ако морам положити живот у бици, учинићу то", рекао је 69-годишњи Франциско Оједа, док је вјежбао борбени положај с пушком АК-103.
Слично размишља и 67-годишња Глади Родригез: "Нећемо допустити ниједној америчкој влади да дође и изврши инвазију".
Ипак, изван владиних упоришта, живот се одвија уобичајено, а мало ко размишља о могућности инвазије. Чак и у Петареу, недалеко од мјеста гдје су се одржавале вјежбе, становници су обављали своје свакодневне послове.
Бенигно Аларкон, политички аналитичар са Католичког универзитета Андрес Бело, сматра да Мадуров план није да се милиција бори, већ да послужи као "живи штит". Тврди да влада позивањем цивила жели повећати потенцијалну људску цијену било какве америчке војне акције.
Хроника
Пијан испао из аута - сједио на прозору
Према његовим ријечима, због тога није ни важно јесу ли чланови милиције добро обучени или наоружани.
Мадуро тврди да је у милицију и резерве пријављено више од 8,2 милиона цивила, но та бројка се сматра спорном. За Пералеса, који је у милицији деценијама, његова је улога јасна - он је бранилац своје улице и насеља.
Иако због година и здравља не учествује у новим вјежбама, каже да је спреман.
"Морамо бранити територију. Носити униформу већ подразумијева одговорност", рекао је, преноси "Индекс".
Најновије
Најчитаније
11
08
11
07
11
00
10
59
10
47
Тренутно на програму