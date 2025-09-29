Трагедија на ауто-путу: Једна особа погинула

Извор:
На ауто-путу А7 у Хрватској, стотињак метара од Врата Јадрана сјевер у смјеру Рупе, догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовала два возила.
Према првим информацијама, у несрећи је смртно страдала једна особа.
Саобраћај наведеном дионицом тренутно је у прекиду, а на терену су хитне службе.
"Због саобраћајне несреће прекинут је саобраћај на ауто-путу А7 између чворова Ријека запад и Учка у смјеру Рупе. Обилазак: чвор Ријека запад - неразврстани пут - ЖЦ5018 - ЖЦ5047 - ДЦ8 - чвор Учка", јавља ХАК
