Трагедија на ауто-путу: Једна особа погинула

Према првим информацијама, у несрећи је смртно страдала једна особа.

Саобраћај наведеном дионицом тренутно је у прекиду, а на терену су хитне службе.

"Због саобраћајне несреће прекинут је саобраћај на ауто-путу А7 између чворова Ријека запад и Учка у смјеру Рупе. Обилазак: чвор Ријека запад - неразврстани пут - ЖЦ5018 - ЖЦ5047 - ДЦ8 - чвор Учка", јавља ХАК