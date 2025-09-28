Logo

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

Стеван Лулић

28.09.2025

19:01

Удес код Шешлија
Фото: АТВ

Тежи удес догодио се у недјељу навече код мјеста Шешлије према Модричи, сазнаје АТВ.

Према незваничним сазнањима АТВ-а, до незгоде је дошло када је једно од возила избјегавало пса на путу.

Прве информације говоре да нема теже повријеђених, али је на мјесто незгоде позвана Хитна помоћ.

Тешка несрећа у Сарајеву

Хроника

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

Такође незванично, у једном од возила била је трудница која је у осмом мјесецу трудноће.

Саобраћај на овом дијелу пута је успорен, а на аутомобилима је настала већа материјална штета.

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Модрича

