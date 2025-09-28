Logo

Црногорска министарка тешко повријеђена у саобраћајној несрећи

28.09.2025

18:09

Црногорска министарка тешко повријеђена у саобраћајној несрећи
Фото: АТВ

Министарка туризма Црне Горе Симонида Кордић тешко је повријеђена у удесу који се у 14,45 часова догодио на магистралном путу од мјеста Драгаљ на Грахову ка Рисну, саопштено је из Управе полиције.

Кордић је, додаје се, била сапутница у возилу Министарства туризма којим је управљао возач тог Министарства. Осим Кордић, још једна особа женског пола С.Ч, која се налазила у другом возилу, је задобила повреде у саобраћајној незгоди.Кордић је смјештена у Клиничко-болничком центру у Котору. Лице С.Ч, је задобило лакше тјелесне повреде и смјештено је у Специјалној болници "Васо Ћуковић" у Рисну.

Кордићева се налазила на мјесто сувозача у службеном "мерцедесу". Службени аутомобил сударио се са још два возила на путном правцу, послије тунела, на правини пута у мјесту Драгаљ.

(вијести)

