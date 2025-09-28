Logo

Авион с генералом Небојшом Павковићем слетио у Београд

РТС

28.09.2025

18:00

Генерал Небојша Павковић
Авион Владе Србије у ком се налази некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелник Генералштаба генерал Небојша Павковић, слетио је у Београд након полијетања из Финске, сазнаје РТС.

Генерал Небојша Павковић ће чим стигне у Београд санитетом бити пребачен на ВМА.

Предсједник Србије Александар Вучић позвао је генерала Павковића прије него што је кренуо за Србију и пожелио му срећан пут.

Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу донео је одлуку да Небојша Павковића, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.

Генерал Павковић је, током НАТО агресије 1999. године, био командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на простору КиМ.

Хашки трибунал га је 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човјечности и кршење закона и обичаја ратовања.

Оптужница против Павковића је отпечаћена у октобру 2003. године, а он се 2005. године предао Трибуналу у Хагу.

