Додик: Гласом за Карана пресудити онима који би да елиминишу Српску

Извор:
СРНА
08.11.2025
17:15
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је вечерас и Лопарама да је да се гласом за кандидата ове странке за предсједника Републике Српске Синишу Карана на изборима пресуди онима који желе да елиминишу Српску.
Додик је на предизорном скупу истакао да су ови пријевремени избори наметнути од муслимана из Сарајева, који кажу да су они ти који ће одлучивати, те да је глас за Карана глас за њега.
Он је нагласио важност да Синиша Каран буде изабран за предсједника и то већином гласова народа.
Изборе, истакао је, нико није хтио у Републици Српској, ни власт, ни опозиција, ни социјалне групе, ни пословна заједница.
"Они хоће да покажу да, ако хоће, могу било кога да елиминишу из Републике Српске ако није послушан као ја. И зато су мени судили. А сад је дошло вријеме на овим изборима да ви њима пресудите тако што ћете гласати за Синишу Карана да буде предсједник на мом мјесту и да заједно наставимо да радимо започете послове", рекао је Додик.
Истакао је да није човјек који је везан за функцију већ је везан за народ и њихове народне интересе, нагласивши да је свој и комодитет своје породице подредио интересима народа и Српске.
Градови и општине
Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара
Додик је навео да ништа није признао како то опозиција говори, већ је суђење било добра прилика да интернационализује проблем Републике Српске и да се каже да не могу више угњетавати српски народ.
"Сада о нама позитивно говоре Руси, Кинези и Американци. То је наша политика. Ми морамо да бранимо своју самосталност", рекао је Додик и додао да избјегава било какву могућност да дође до ексцеса и сукоба.
Нагласио је да Република Српска никад боље није стајала него данас, да има стабилне односе са Србијом, одличне са Мађарском, Русијом, Кином и са новом америчком администрацијом.
Трибини присуствују кандидат за предсједика Синиша Каран, генерални секретар Срђан Амиџић, организациони секретар Игор Додик, те члан Предсједништва странке Сања Вулић.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму