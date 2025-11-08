Logo
Large banner

Цвијановић: СНСД на сваки изазов одговори снагом народа

08.11.2025

19:57

Коментари:

0
Цвијановић: СНСД на сваки изазов одговори снагом народа
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Ми смо СНСД, имамо јасну политику и јасне циљеве: мирна, стабилна и просперитетна Република Српска.

- СНСД је показао способност да на сваки изазов одговори снагом народа и снагом институција. Тако ће бити и на овим изборима - написала је Цвијановићева на свом Инстаграм налогу.

Цвијановићева се захвалила Бијељини и Семберцима на подршци.

- Побиједиће Српска - закључила је Цвијановићева.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Српској почела кампања за пријевремене предсједничке изборе

Република Српска

У Српској почела кампања за пријевремене предсједничке изборе

3 ч

0
Егић за АТВ: У току програм за запошљавање дјеце погинулих бораца

Република Српска

Егић за АТВ: У току програм за запошљавање дјеце погинулих бораца

4 ч

0
Тришић Бабић поручила опозицији: Немојте мислити да ће вам проћи неопажено

Република Српска

Тришић Бабић поручила опозицији: Немојте мислити да ће вам проћи неопажено

4 ч

3
Додик са Гајићем, руководством и Синдикатом РиТЕ Угљевик: Заједно радимо на побољшању услова

Република Српска

Додик са Гајићем, руководством и Синдикатом РиТЕ Угљевик: Заједно радимо на побољшању услова

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађени у контејнерима

21

54

Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

21

51

Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

21

47

Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

21

44

Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner