Цвијановић: СНСД на сваки изазов одговори снагом народа

Ми смо СНСД, имамо јасну политику и јасне циљеве: мирна, стабилна и просперитетна Република Српска.
- СНСД је показао способност да на сваки изазов одговори снагом народа и снагом институција. Тако ће бити и на овим изборима - написала је Цвијановићева на свом Инстаграм налогу.
Цвијановићева се захвалила Бијељини и Семберцима на подршци.
- Побиједиће Српска - закључила је Цвијановићева.
