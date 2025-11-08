Тришић Бабић поручила опозицији: Немојте мислити да ће вам проћи неопажено

Извор:
СРНА
08.11.2025
17:34
Коментари:3
Док опозиција у Републици Српској на сва звона оптужује СНСД за непостојећу издају, у тој галами веома конкретно продаје интересе Српске, изјавила је вршилац дужности предсједника Републике Ана Тришић Бабић.
"Немојте мислити да ће вам проћи неопажено", поручила је Тришић Бабић члану Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Дарку Бабаљу из СДС-а који је упитао "да ли у СНСД-у знају да је група посланика из ФБиХ прије четири дана упутила закон о државној имовину у процедуру", наводећи "да ће вријеме показати да ли је ћутање на закон о државној имовини договор са такозваним високим представником Кристијаном Шмитом".
Она је истакла да СНСД нема ништа с тим.
Република Српска
Додик: Гласом за Карана пресудити онима који би да елиминишу Српску
"То су ваши сарајевски другари, са којима сте прошле седмице изгласали формирање нове институције на нивоу БиХ, а Српској ограничили видљивост у процесу европских интеграција", нагласила је Тришић Бабићза Срну.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму