СДС почела кампању: Учинићемо све да Блануша постане предсједник

08.11.2025
15:25
Испред Народне скупштине Републике Српске опозиционе странке предвођене Српском демократском странком представиле су заједничког кандидата за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу.
“Да ли ћемо гласати да јавна средства буду власништво тајкуна и појединаца, или народна. Нећемо трговати интересима Републике Српске, учинићемо је поносном”, рекао је Блануша
Ова власт је одлазећа власт, поручио је в.д. предсједника СДС-а Јовица Радуловић.
“Учинићемо све да Бранко Блануша постане предсједник Републике Српске. Захваљујем се свим грађанима и политичким актерима који су стали уз нашу идеју”, рекао је Радуловић.
Предсједник Сигурне Српске Драшко Станивуковић рекао је да пружа искрену подршку Блануши.
“Избором једног поштеног професора Бранка Блануше, када постане нови предсједник Републике Српске, значи да ће се и ситуација у Народној скупштини промијенити. Побједом Блануше сви они који су одговорни за милионску пљачку завршити у затвору”, поручио је Станивуковић.
