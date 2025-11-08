Logo
Large banner

СДС почела кампању: Учинићемо све да Блануша постане предсједник

Извор:

Агенције

08.11.2025

15:25

Коментари:

2
Бранко Блануша
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Испред Народне скупштине Републике Српске опозиционе странке предвођене Српском демократском странком представиле су заједничког кандидата за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу.

“Да ли ћемо гласати да јавна средства буду власништво тајкуна и појединаца, или народна. Нећемо трговати интересима Републике Српске, учинићемо је поносном”, рекао је Блануша

Ова власт је одлазећа власт, поручио је в.д. предсједника СДС-а Јовица Радуловић.

“Учинићемо све да Бранко Блануша постане предсједник Републике Српске. Захваљујем се свим грађанима и политичким актерима који су стали уз нашу идеју”, рекао је Радуловић.

Предсједник Сигурне Српске Драшко Станивуковић рекао је да пружа искрену подршку Блануши.

“Избором једног поштеног професора Бранка Блануше, када постане нови предсједник Републике Српске, значи да ће се и ситуација у Народној скупштини промијенити. Побједом Блануше сви они који су одговорни за милионску пљачку завршити у затвору”, поручио је Станивуковић.

Подијели:

Тагови:

Бранко Блануша

Пријевремени избори 2025

СДС

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!

Република Српска

Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!

2 ч

2
Вулић: Изетбеговићеви позиви на политичку ликвидацију Додика су потез очајника

Република Српска

Вулић: Изетбеговићеви позиви на политичку ликвидацију Додика су потез очајника

3 ч

0
Плакати за пријевремене изборе СНСД

Република Српска

СНСД: Глас за Синишу Карана глас је за Додика

3 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner