Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

08.11.2025

13:21

Жељка Цвијановић
СНСД је сложна и моћна политичка породица која је научила да побјеђује. Онима који су наметнули ове изборе показаћемо сву снагу нашег побједничког тима, који предводи предсједник Милорад Додик, рекла је потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић.

- Показаћемо им непоколебљиву вољу и одлучност да заштитимо Републику Српску и њене институције. Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе - чак и по њиховим накарадним правилима - навела је Цвијановићева.

