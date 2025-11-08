Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

- Показаћемо им непоколебљиву вољу и одлучност да заштитимо Републику Српску и њене институције. Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе - чак и по њиховим накарадним правилима - навела је Цвијановићева.

СНСД је сложна и моћна политичка породица која је научила да побјеђује.

Онима који су наметнули ове изборе показаћемо сву снагу нашег побједничког тима, који предводи предсједник @MiloradDodik.

Показаћемо им непоколебљиву вољу и одлучност да заштитимо Републику Српску и њене… — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 8, 2025