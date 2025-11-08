ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

Извор:
АТВ
08.11.2025
13:16
Коментари:1
ДЕМОС даје пуну и недвосмислену подршку господину Синиши Карану као кандидату за предсједника Републике Српске, поручио је генерални секретар Демоса Боран Босанчић.
"Увјерени смо да се ради о особи која представља прави избор за ову важну и одговорну функцију. Његова биографија и богато професионално искуство најбољи су доказ да ће своју дужност обављати одговорно, професионално и онако како грађани Републике Српске то очекују и заслужују", поручио је Босанчић.
Као странка ДЕМОС подржава Карана, пружајући му сву потребну подршку како би заједно градили стабилну, сигурну и успјешну будућност Републике Српске.
"Позивам све чланове и симпатизере Демоса да се активно укључе у кампању и дају пуни допринос побједи господина Карана", рекао је Босанчић.
