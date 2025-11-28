Ближи се првих 100 дана рада нове Владе – јесу ли министри испунили планирано?

Аутор:Весна Азић
28.11.2025
19:15
Коментари:1
Ближи се првих 100 дана рада нове Владе. Премијер Саво Минић већ сада подвлачи црту. Задовољан, али не презадовољан. Протеклих осамдесет дана је, каже, било сложено и турбулентно, али резултати долазе.
,,Формираћу при свом кабинету и лично желим да учествујем у томе за привлачење страних инвестиција. Упоредо с тим до Нове године ће бити једно законско рјешење које ће се односити на измјену регулационих планова, уколико се то кочи на локалном нивоу да Министарство, односно Влада буде та која по пријави странке тај предмет узме и ријеши’’, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Шумарство мучи цифра од шест милиона марака губитка у првом полугодишту ове године. Дупло више него лани. Али, у ресорном министарству кажу – имају план. У здравству остварили скоро све задато. Нова одлука о мрежи здравствених установа, Лабораторија за типизацију ткива, и очекивани завршетак радова у Требињу – све је то испуњено у плану Министарства здравља.
,,Повратна информација која стиже од управе и директора предузећа је да све иде својим током. Ми као ресорно министарство не можемо говорити о успјешности овог предузећа самим тим што то још увијек није готово'', рекао је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
,,Реализујемо активности које се односе прије свега на плаћање обавеза здравствених установа, болница, по питању старим пореза и доприноса. У фокусу је свакако и доношење новог Закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење'', рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Министарства раде и на терену. Сенка Јујић у локалним заједницама, полицијске обуке, нова уредба о насељеним мјестима. Ту је и први пут законско уређивање Дана жалости. Има наде и за путеве Херцеговине, али и за Жељезнице Српске кажу из Министарства саобраћа и веза.
,,Затим смо урадили уредбу о насељеним мјестима. То је посао који слиједи након сваких промјена на територијалном принципу када је у питању Република Српска. Упутили смо у скупштинску процедуру закон о обиљежавању Дана жалости. Он је прошао у Нацрту. Очекујемо да ћемо као Република Српска по први пут имати законом регулисано обиљежавање Дана жалости’’, рекла је Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе Српске.
,,Убрзавамо радове на путном правцу Тјентиште -Фоча. Завршавамо пројектну документацију за путни правац Столац -Љубиње, на успуну ткв Жегуља. Радимо реконструкцију брзе цесте Бањалука – Клашнице. Озбиљно се бавимо Жељезницама. Очекујем да ћемо до краја године имати И тематску сједницу Владе, да скратимо ред вожње путног саобраћаја који прави огромне губитке", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
У правосуђу обиласци, унапређење кадрова и нове јединице. А у трговини и туризму – дигитализација. Централни информациони систем ускоро ће бити завршен, а процедуре усклађене са законом о заштити података.
,,У смислу обезбиједили смо да студенти правног факултета иду на праксу у Основни суд у Бањалуци. Отворили смо нову јединицу КЗП у Бијељини", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
,,Бићемо прво Министарство које ће ускладити све соје процедуре са Законом о заштити личних података то нам је јако важно због централног информационог система. У наредних неколико дана организоваћемо обуку за све хотелијере када је у питању централног информационог система. До краја године завршићемо пројекат централног информационог система који је требао бити завршен крајем првог квартала идуће године", рекао је Денис Шулић , министар трговине и туризма Републике Српске.
Посебна сједница Народне скупштине 2. септембра изабрала је 18. Владу Републике Српске. Након седам дана министри су преузели дужност. Од тада - бројке, рокови и обећања. Још 20 дана остало је да се испуне сви задаци. Премијер је јасан, ко не испуни план – остаје без фотеље.
Република Српска
17 ч0
Република Српска
19 ч2
Република Српска
20 ч6
Република Српска
20 ч2
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
09
12
09
12
04
Тренутно на програму