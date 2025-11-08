СНСД: Глас за Синишу Карана глас је за Додика

- Мене нису бирали амбасадори, мене је бирао народ. Када су нападали мене, нападали су Републику Српску и наше право да сами одлучујемо, да одлучујемо о нашем језику, обичајима, традицији, нашим ријекама и шумама, о нашој земљи. То је наш завјет и ми одговарамо само народу - навео је Додик.

Кандидат СНСД-а за предсједика Републике Српске Синиша Каран истакао је да се зна ко је народни предсједик.

- Ово нису избори о титуалама него о идеји, идеји да народ бира свог предсједника, оног који ће се борити и када је то најтеже. Ја сам био уз њега у сваком тренутку и сада ту борбу настављамо заједно. Не мијењамо правац, не мијењамо вриједности - навео је Каран.

Додик је рекао да су он и Синиша Каран исти тим, иста идеја, иста Република.

- Глас за њега је глас за стабилност Републике Српске и зато кажем јасно - глас за Синишу Карана глас је за Додика, а глас за Додика - глас је за Републику Српску. Побиједиће Српска - навео је Додик.