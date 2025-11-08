Драма код Лесковца се наставља: Домаћинства и даље под водом

08.11.2025
13:28
Јучерашња киша, која је падала током цијелог дана, изазвала је нагли пораст водостаја ријека и канала у више села у околини Лесковца, што је довело до локалних поплава и изливања воде у дворишта и домаћинства.
Најугроженија су била села Винарце, Доње Стопање, део Прибоја, Јелашница, Велико Трњане, Рударе, Горње Синковце, Добротин (мањим делом) и Подримце. У тим мјестима вода је захватила више домаћинстава, а екипе су током ноћи и јутра наставиле да раде на испумпавању воде и чишћењу канала.
"Сада имамо акције гдје се вади вода из дворишта, обилазимо канале. На терену су још људи и радићемо и данас. За сада спашавамо што се може, па кад све прође видјећемо даље“, казао је за Југмедиу шеф Одељења за општу управи и делом задужен за ванредне ситуације Милан Поповић.
Како је навео Поповић, ситуација се постепено смирује, сви водостаји река и канала су у стагнацији или благом опадању.
У Лесковцу је ситуација стабилна, а екипе ЈКП "Водовод" су радиле на рашчишћавању и одржавању црпних станица како би се спријечило задржавање воде на улицама.
Метеоролози најављују могућност краткотрајне кише, али се очекује да неће значајније утицати на водостаје.
Надлежне службе и даље прате стање на терену и апелују на грађане да пријаве евентуалне проблеме са изливањем вода.
