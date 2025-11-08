Logo
Large banner

Драма код Лесковца се наставља: Домаћинства и даље под водом

08.11.2025

13:28

Коментари:

0
Поплаве у Лесковцу
Фото: Инстаграм

Јучерашња киша, која је падала током цијелог дана, изазвала је нагли пораст водостаја ријека и канала у више села у околини Лесковца, што је довело до локалних поплава и изливања воде у дворишта и домаћинства.

Најугроженија су била села Винарце, Доње Стопање, део Прибоја, Јелашница, Велико Трњане, Рударе, Горње Синковце, Добротин (мањим делом) и Подримце. У тим мјестима вода је захватила више домаћинстава, а екипе су током ноћи и јутра наставиле да раде на испумпавању воде и чишћењу канала.

"Сада имамо акције гдје се вади вода из дворишта, обилазимо канале. На терену су још људи и радићемо и данас. За сада спашавамо што се може, па кад све прође видјећемо даље“, казао је за Југмедиу шеф Одељења за општу управи и делом задужен за ванредне ситуације Милан Поповић.

Жељка Цвијановић-08112025

Република Српска

Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

Како је навео Поповић, ситуација се постепено смирује, сви водостаји река и канала су у стагнацији или благом опадању.

У Лесковцу је ситуација стабилна, а екипе ЈКП "Водовод" су радиле на рашчишћавању и одржавању црпних станица како би се спријечило задржавање воде на улицама.

Метеоролози најављују могућност краткотрајне кише, али се очекује да неће значајније утицати на водостаје.

Надлежне службе и даље прате стање на терену и апелују на грађане да пријаве евентуалне проблеме са изливањем вода.

Подијели:

Тагови:

Leskovac

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

3 ч

0
ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

Република Српска

ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

3 ч

1
Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

Република Српска

Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

3 ч

0
Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

Градови и општине

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

3 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчица преминула након што јој је позлило на тренингу

Србија

Дјевојчица преминула након што јој је позлило на тренингу

4 ч

0
Поплаве у Лесковцу

Србија

Циклон направио хаос у Србији - улице под водом

22 ч

0
МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

Србија

МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

1 д

0
Далибор који је убио жену и тијело сакрио у замрзивач у тренутку злочина био на наногици

Србија

Далибор који је убио жену и тијело сакрио у замрзивач у тренутку злочина био на наногици

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner