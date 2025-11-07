Далибор који је убио жену и тијело сакрио у замрзивач у тренутку злочина био на наногици

Извор:
Блиц
07.11.2025
12:28
Далибор Демировић, који је ухапшен након тродневне потраге, због сумње да је 4. новембра убио К. Г, у прошлости је чак два пута осуђен због насилничког понашања, а против њега се у тренутку убиства водио још један поступак.
К. Г. брутално је убијена 4. новембра у Печењевцима, када ју је, како се сумња, лишио живота ванбрачни супруг Далибор Демировић. Њено раскомадано тијело, пронађено је у замрзивачу, а полиција је три дана трагала за осумњиченим, који је био у бјекству.
Против Далибора Демировића, у тренутку стравичног злочина, био је покренут поступак пред Основним јавним тужилаштвом у Лесковцу због насиља у породици.
Међутим, према сазнањима Блица, Демировић је у тренутку убиства био у кућном затвору на који је осуђен због напада на полицајце, али овом више пута осуђиваном насилнику то није сметало да, како се сумња, почини ново кривично дјело.
Далибор Демировић осуђен је на годину дана кућног затвора због напада на полицајце и спречавања службеног лица у вршењу дужности које се догодило 2022. године.
„Полицијски службеници дошли су тог дана у породичну кућу Далибора Демировића по пријави његове мајке, како би га ухапсили. Они су око 22.30 изашли на лице мјеста јер је његова мајка звала полицију и пријавила сина за насиље у породици. Када су полицајци дошли у двориште куће, Далибор се налазио на тераси куће. Дрско је добацио припадницима МУП-а: „Шта ћете овдје, ко вас је звао? Изађите из дворишта!“ Полицајци су ми издали наређење да се преда, на шта осумњичени није реаговао, након чега су они кренули ка тераси на којој се Демировић налазио. Осуђивани насилник је у том тренутку одгурнуо зид од гитер блокова на полицајце и обојици нанио лаке тјелесне повреде“, открива извор „Блица“.
Како „Блиц“ сазнаје, Далибор Демировић провео је у притвору 29. дана, а то му се урачунало у цјелокупну казну на коју је осуђен – кућни затвор у трајању од годину дана. Он је том приликом осуђен и на новчану казну.
Није прошло много, Демировић је опет направио хаос. Наредни пут, он је претукао и комшију због чега је осуђен на 60 дана затвора.
„Далибора је Основни суд у Лесковцу осудио на 60 дана затвора 8. новембра 2024. године због пребијања комшије из Печењевца које се догодило 17. марта 2024. године. Тада је Демировић у дворишту своје породичне куће неколико пута ударио комшију који је од јачине удараца пао на земљу и изгубио свијест. Несрећан човјек је пуком срећом прошао без тешких повреда. Далиборов комшија је пријавио насилника, а суд је Демировића том приликом осудио на 60 дана затвора и обавезао га да плати судске трошкове“, открио је извор.
Комшије Далибора Демировића су у ранијем разговору за „Блиц“ откриле да он иза себе има брак у којем је са бившом супругом добио четворо дјеце која су живјели са њим.
„Далиборова прва жена побјегла је од њега главом без обзира. Он је њу годинама тукао и малтретирао. Ишла је по селу у подливима. Они су током брака добили четворо дјеце. Међутим, након посљедњег пребијања, када је једва остала жива, жена је пријавила Далибора и побјегла. Отишла је, а да се никоме није јавила. Оставила је дјецу код њега. Колико сам чуо он је претукао једно дијете и оно је успјело да нађе мајку и побјегне код ње“, тврди Далиборов комшија из Печењевца.
