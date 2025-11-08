Егић за АТВ: У току програм за запошљавање дјеце погинулих бораца

Аутор:Бојан Носовић
08.11.2025
18:15
Коментари:0
Влада Републике Српске преко Министарства борачко-инвалидске заштите од 2012. године у континуитету проводи програм запошљавања дјеце погинулих бораца и кроз те програме до сада је запослено 2.727 дјеце погинулих бораца.
Рекао је ово за АТВ министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.
Нагласио је да је у току реализација програма који обухвата запошљавање дјеце погинулих бораца а који се односи на поврат пореза за предузетнике који их запошљавају.
"Ту је направљена једна дискриминација. Порези и доприноси се враћају у износу од 100%, док је за остале категорије поврат 80%. Такође, Министарство је прије мјесец дана објавило Јавни позив за сву дјецу погинулих бораца да се јаве директно Министарству како би узели њихове податке од школске спреме, година, пола, а да би могли да направимо квалитетније програме запошљавања", Истакао је Егић.
Објаснио је да се тренутно на Заводу тренутно налази 1607 дјеце погинулих бораца.
"Од којих су 460 већ користили неке програме Завода за запошљавање. Као одговорна Влада ми имамо циљ да константно радимо квалитета живота борачких популација. Наравно, ту спада наша тежња да што прије завршимо запошљавање све дјеце погинулих бораца у што краћем року", закључио је Егић за АТВ.
