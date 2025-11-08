Logo
Ова грешка са фрижидером вам може угрозити живот

08.11.2025

18:02

Ова грешка са фрижидером вам може угрозити живот

Правилно складиштење хране представља темељ превенције болести које се преносе храном, будући да и најмањи пропуст у руковању намирницама може имати озбиљне здравствене посљедице.

Чак и уз привидно уредно похрањену храну, неправилан распоред унутар хладњака може узроковати непримјетно ширење опасних бактерија и довести до унакрсне контаминације осталих намирница.

Према наводима стручњака за сигурност хране, које преноси "Експрес", чак и мањи пропусти у организацији хладњака могу погодовати ширењу патогених бактерија попут Ешерихије коли, салмонеле и кампилобактера, честих узрочника тровања храном.

Ризик од контаминације прије термичке обраде

Ризик првенствено произлази из раширене праксе чувања сировог меса на горњим полицама. Наиме, чак и из оригиналне амбалаже могу исцурити сокови који, капајући на храну смјештену испод, доводе до њене унакрсне контаминације.

Увријежено је мишљење да опасност од заразе произлази искључиво из недовољно термички обрађене хране, но ризик од контаминације започиње знатно раније.

Научна истраживања потврђују да се патогене бактерије могу налазити и на вањској страни амбалаже сировог меса.

У опсежној студији британске Агенције за заштиту здравља, чији су резултати објављени у часопису Журнал оф Фуд Протекшн, анализирано је 3.662 узорка спољашње амбалаже оригинално запакованог сировог меса. Анализа је утврдила присуство сљедећих бактерија:

  • Салмонеле на два узорка.
  • Кампилобактера на више од 1 посто амбалаже, посебно на пилетини и месу перади.
  • Ешерихија коли, бактерије повезане с фекалном контаминацијом, на отприлике 4 посто паковња.

Овај облик контаминације често се занемарује приликом организације хладњака, но примјеном једноставних мјера опреза ризик за здравље може се значајно умањити.

Препоруке за правилну организацију фрижидера

Усвајање неколико кључних навика може значајно унаприједити сигурност хране у вашем домаћинству.

Правило доње полице

Сирово месо, перад и рибу увијек похрањујте на доњој полици хладњака. Препоручује се држати их у затвореним, непропусним посудама или на тањиру како би се спријечило капање сокова.

Готова јела, остатке оброка и намирнице спремне за конзумацију (попут сирева или нарезака) смјестите на горње полице, чиме се штите од потенцијалне унакрсне контаминације.

Кључна је редовна хигијена

Неопходно је редовно одржавање хигијене фрижидера. Све проливене течности потребно је одмах обрисати топлом водом и детерџентом или антибактеријским средством одобреним за површине које долазе у контакт с храном.

Препоручује се темељно чишћење унутрашњости сваких неколико седмица. Такође, кључно је осигурати да је температура фрижидера постављена на вриједност нижу од 5 степени Целзијуса јер се тиме успорава раст и размножавање већине бактерија.

Стручњаци упозоравају: Кључна грешка у хладњаку може контаминирати сву храну.

Избјегавање претрпаности и лична хигијена

Прекомјерна количина намирница у хладњаку може ометати проток хладног зрака и довести до стварања зона с вишом температуром, погодних за бржи развој бактерија.

