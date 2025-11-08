Виц дана: Потпуна пометња

Извор:
АТВ
08.11.2025
17:52
Коментари:0
Директор компаније позива секретарицу и каже јој: "Хајде, спреми се, идемо на недјељу дана на службени пут у иностранство..."
Секретарица по повратку кући обавјештава мужа: "Драги, морам на службени пут на недјељу дана, мораћеш сам да се бринеш о себи..."
Муж обавјештава своју швалерку: "Моја жена путује на недјељу дана, провешћемо то време заједно..."
Швалерка обавјештава свог ђака коме даје часове из математике: "Бићу веома заузета, имам пуно посла и паузираћемо недјељу дана..:"
Ђак сав срећан обавјештава свога деду: "Дедице мој, бићу слободан недјељу дана и немам часове, јер ми је наставница заузета, хајде да идемо на пецање..."
Деда (директор компаније) поново зове своју секретарицу: "План је промијењен, мој унук ме моли да проведемо вријеме заједно. Путоваћемо други пут..."
Секретарица зове свога мужа: "Драги, мој службени пут је одложен..."
Муж зове швалерку: "Нећемо моћи ове недјеље, жена је одложила пут..."
Швалерка зове ђака: "Наставе ће ипак бити као и обично."
Ђак зове деду: "Дедице, наставница је рекла да ће наставе бити као и обично, не могу да ти правим друштво..."
Деда зове своју секретарицу: "Ипак путујемо ове недјеље".
