Виц дана: Потпуна пометња

Извор:

АТВ

08.11.2025

17:52

Коментари:

0
Виц дана: Потпуна пометња

Директор компаније позива секретарицу и каже јој: "Хајде, спреми се, идемо на недјељу дана на службени пут у иностранство..."

Секретарица по повратку кући обавјештава мужа: "Драги, морам на службени пут на недјељу дана, мораћеш сам да се бринеш о себи..."

Муж обавјештава своју швалерку: "Моја жена путује на недјељу дана, провешћемо то време заједно..."

Швалерка обавјештава свог ђака коме даје часове из математике: "Бићу веома заузета, имам пуно посла и паузираћемо недјељу дана..:"

Ђак сав срећан обавјештава свога деду: "Дедице мој, бићу слободан недјељу дана и немам часове, јер ми је наставница заузета, хајде да идемо на пецање..."

Деда (директор компаније) поново зове своју секретарицу: "План је промијењен, мој унук ме моли да проведемо вријеме заједно. Путоваћемо други пут..."

Секретарица зове свога мужа: "Драги, мој службени пут је одложен..."

Муж зове швалерку: "Нећемо моћи ове недјеље, жена је одложила пут..."

Швалерка зове ђака: "Наставе ће ипак бити као и обично."

Ђак зове деду: "Дедице, наставница је рекла да ће наставе бити као и обично, не могу да ти правим друштво..."

Деда зове своју секретарицу: "Ипак путујемо ове недјеље".

Виц дана

Вицеви

