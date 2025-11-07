Logo

Тајни састојак у славском колачу доноси срећу

Извор:

Информер

07.11.2025

18:37

Коментари:

0
Тајни састојак у славском колачу доноси срећу

Према народном веровању, један састојак у славском колачу доноси изузетну срећу.

Припрема славског колача прати низ ритуала и веровања која се преносе с кољена на кољено. И док сваки састојак има своју симболику, један од њих посебно заузима посебно мјесто у народној традицији.

Тај тајанствени састојак је, наравно, босиљак - биљка која заузима посебно мјесто у српској култури и народним вјеровањима. Босиљак није само ароматична биљка, он се сматра симболом среће, здравља и духовне чистоће.

Према традицији, босиљак у славском колачу доноси „божанску заштиту“, чувајући дом и укућане од негативних утицаја, док уноси благостање и мир током цијеле године.

У православној традицији, босиљак је повезан и с вјером, јер се често користи у црквеним обредима и благословима. Многи вјерују да његова присутност у славском колачу може отјерати несрећу и зле силе, чинећи дом сигурним и благословеним.

Вјерује се да управо он уноси посебну енергију у дом и пружа заштиту свим укућанима. Припрема славског колача прати низ ритуала и вјеровања која се вијековима преносе с кољена на кољено.

Како припремити славски колач са босиљком?

Приликом припреме славског колача, босиљак се може користити на више начина. Најчешће се неколико листова умијеша директно у тијесто, чиме колач не само што добија арому, већ и симболички носи благослов у сваки залогај.

Поред тога, босиљак се често ставља као украс на врх колача након печења, што представља знак благослова за све присутне. Неки домаћини воле да у средину колача поставе мале букетиће босиљка, додатно наглашавајући његов симболички значај и привлачећи позитивну енергију у дом.

Бобан Рајовић

Сцена

Бобан Рајовић доживио невиђени дебакл

Такође, босиљак се може обликовати у декоративну круну, чиме колач постаје не само визуелно привлачнији, већ и носилац поруке љубави и поштовања према традицији.

На овај начин, славски колач прелази границе обичне посластице - он постаје симбол духовних и културних вредности које повезују породицу и заједницу.

Босиљак као заштита за укућане

Према народним вјеровањима, босиљак у славском колачу доноси срећу и благостање цијелој породици, пружајући заштиту и чувајући здравље током цијеле године.

Током ломљења колача, присуство босиљка подстиче осећај заједништва и блискости, чинећи овај обичај још посебнијим и емотивнијим.

Овај мали, али значајан додатак колачу обогаћује славље и, према вјеровању, осигурава да породица на свим будућим славама буде окупљена у миру, срећи и благостању, пише Информер.

Подијели:

Тагови:

slavski kolač

Bosiljak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бобан Рајовић доживио невиђени дебакл

Сцена

Бобан Рајовић доживио невиђени дебакл

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

1 ч

0
Отворили корпу за веш и пронашли једно од најотровнијих бића на свијету

Занимљивости

Отворили корпу за веш и пронашли једно од најотровнијих бића на свијету

1 ч

0
Умрла жена која је пала са терасе током свађе њеног бившег и садашњег

Хроника

Умрла жена која је пала са терасе током свађе њеног бившег и садашњег

1 ч

0

Више из рубрике

Како опрати патике у веш машини, а да их не оштетите

Савјети

Како опрати патике у веш машини, а да их не оштетите

4 ч

0
leđa, bol u leđima, kičma

Савјети

Имате болове у леђима? Уз ове савјете осјетите олакшање као некада

7 ч

0
Цвијеће ерика

Савјети

Овај цвијет који доноси срећу и успјех у сваку кућу

9 ч

0
Три биљке посадите у новембру: Пуна башта чекаће вас на прољеће

Савјети

Три биљке посадите у новембру: Пуна башта чекаће вас на прољеће

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

19

41

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

19

32

50 година рада Универзитета у Бањалуци

19

20

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

19

14

Хоће ли бити пријевремених избора?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner