Имате болове у леђима? Уз ове савјете осјетите олакшање као некада

07.11.2025
Бол у леђима најчешће се јавља између 20. и 55. године, а од њега болује 80 одсто грађана.
Као испомоћ лијековима пробајте брзоделујуће методе за постизање тренутног олакшања - хлађење, грејање, масаже, креме... У већини случајева бол пролази спонтано, без било какве терапије, а како може да буде и симптом различитих болести и стања, обавезно се консултујте са љекаром у случају да потраје.
Једна од чешћих заблуда у вези са болом у леђима јесте да вас обавезује на мировање. Клиничка пракса је доказала да мировање дуже од 48 часа нема смисла, те да чак може бити и контрапродуктивно.
Наравно, бол не треба трпети и намјерно га изазивати, те је савјет да се понашате онако како вам највише одговара (бол ће вас сам опоменути да ли радите нешто погрешно).
Хладно-топло
Као средство за ублажавање бола, лед дјелује заиста добро. Он привремено блокира сигнале бола и помаже да се смањи отицање. Неколико пута на дан, током 20 минута, ставите на болно мјесто паковање леда умотано у пешкир.
Послије отприлике 48 сати пређите на топло-влажни метод да бисте стимулисали проток крви и смањили болне спазме. Потопите пешкир у веома топлу воду, исцедите га, затим га поравнајте и савијте. Лезите на стомак са јастуцима испод кукова и скочних зглобова и ставите пешкир преко болног мјеста.
Прекријте га пластичном фолијом, затим ставите јастуче које се загрева (или термофор) - подешено на средњу јачину - на горњу стану фолије. Оставите тако до 20 минута. То можете понављати три или четири пута на дан током неколико дана.
Масажом до олакшања
Замолите партнера или блиског пријатеља да вам измасира болна мјеста на леђима. Уколико желите да користите крему или маст која се продаје као "маст за леђа", учините то, али пажљиво - ове креме за површинску употребу обично изазивају иритацију коже послије неколико наношења.
Да бисте добили једноставно помоћно средство за масирање леђа, напуните дугачку чарапу са неколико тениских лоптица, вежите крај чарапе и замолите свог партнера да је котрља горе-доле низ ваша леђа.
С друге стране, професионални масер, физиотерапеут или киропрактичар могу учинити чуда.
Природни седатив
У случајевима интензивног бола, препоручују се одговарајући лијекови, прије свега нестероидни антиинфламаторни лијекови (НСАИЛ). С овим лијековима не треба претјеривати, због могућих штетних ефеката, прије свега на желудац, и никако их не треба узимати на своју руку, већ само уз препоруку љекара.
Обично се у прва три до четири дана узимају редовно, а касније повремено, односно по потреби, само у фазама јачег бола.
Као алтернативу, пробајте са узимањем једне капсуле од 250 мг валеријане четири пута на дан. Од валеријане можете и да направите чај, али је његов мирис прилично јак, те вам капсуле можда могу бити комфорније рјешење.
Док сједите, стојите...
Када сједите на столици у канцеларији, држите стопала равно положена на под, са куковима незнатно подигнутим изнад колена. Користите посебан додатак за столицу који пружа подршку доњем дјелу лађа, а можете импровизовати и са увијеним пешкиром.
Када стојите, рецимо док перете судове или чекате аутобус, подигните једно стопало изнад нивоа другог.
У кухињи држите ниску чврсту кутију или неколико старих књига, а кад сте напољу, користите степеник или ивичњак. С времена на време промените положај подизањем другог стопала. Ово пребацивање тежине омогућава наизменично опуштање оптерећених мишића леђа.
