Овај цвијет који доноси срећу и успјех у сваку кућу

Извор:

Информер

07.11.2025

10:43

Цвијеће ерика
Фото: Pexels/Rodion Kutsaiev

Док већина биљака увене и нестане са доласком зиме, постоји један цвијет који се не предаје хладноћи – пркос (Портулаца).

Овај живописни цвијет наставља да сија својим јарким бојама све до првих мразева, претварајући баште и терасе у шарене оазе.

Вјерује се да тамо гдје пркос расте, увијек има весеља и позитивне енергије, па га многи сматрају симболом истрајности, среће и животне снаге.

Цвијет који не посустаје ни кад захлади

Иако дјелује крхко, пркос је изузетно отпоран. Цвети од раног љета све до касне јесени, па понекад и до краја новембра, уколико су дани сунчани и без мраза.

Његово име потиче од латинске речи портула "мала врата", јер његови плодови ослобађају сјеме кроз ситне отворе – баш као што сам пркос отвара врата боја и свјетлости када све остало почне да вене.

drva

Друштво

Забране рада и казне због нелегалне прераде дрвета

Ова биљка симболизује истрајност – мали борац који показује да љепота може трајати дуже него што мислимо.

Магија боја и енергије

Цвјетови пркоса су право визуелно уживање – крупни, свилени и живописни: од бијеле, жуте, наранџасте и ружичасте, до црвене, љубичасте и вишебојне варијанте.

У сивим јесењим данима, уносе оптимизам и виталност. Није ни чудо што многи воле да га држе на прозору, тераси или код улаза у кућу – као симбол радости, снаге и благостања.

Како бринути о проксу и сачувати га преко зиме

Пркос је једна од најлакших биљака за његу, а заузврат пружа обиље боја и радости. Ево неколико савјета да га одржите што дуже:

Свјетлост: воли сунчана мјеста – што више свјетла, то богатији цвјетови.

Земља: треба му лагана и добро дренирана земља, без задржавања воде.

Заливање: умјерено, тек када се површина земље осуши.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Србија

Ово су нове цијене горива у Србији

Прихрана: једном мјесечно благим ђубривом за цвјетнице. Ако желите да га сачувате и преко зиме, ископајте неколико биљака и пресадите их у саксију. На топлом и свјетлом мјесту пркос може наставити да цвјета и у затвореном.

Симболика и енергија

У народном вјеровању пркос је знак истрајности, среће и заштите дома. Његова способност да цвјета и у касну јесен симболизује унутрашњу снагу и позитивну енергију. Зато се каже да ко има пркос у дворишту – зиме се не боји.

Док се природа припрема за зимски одмор, пркос и даље уноси живот и боје. Ако желите биљку која ће вас сваког дана подсјећати да љепота опстаје и када захлади, посадите пркос – цвијет који пркоси хладноћи, тами и сивилу.

(информер)

cvijeti

Prkosi

sreća

