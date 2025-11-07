Овај цвијет који доноси срећу и успјех у сваку кућу

Извор:
Информер
07.11.2025
10:43
Коментари:0
Док већина биљака увене и нестане са доласком зиме, постоји један цвијет који се не предаје хладноћи – пркос (Портулаца).
Овај живописни цвијет наставља да сија својим јарким бојама све до првих мразева, претварајући баште и терасе у шарене оазе.
Вјерује се да тамо гдје пркос расте, увијек има весеља и позитивне енергије, па га многи сматрају симболом истрајности, среће и животне снаге.
Цвијет који не посустаје ни кад захлади
Иако дјелује крхко, пркос је изузетно отпоран. Цвети од раног љета све до касне јесени, па понекад и до краја новембра, уколико су дани сунчани и без мраза.
Његово име потиче од латинске речи портула "мала врата", јер његови плодови ослобађају сјеме кроз ситне отворе – баш као што сам пркос отвара врата боја и свјетлости када све остало почне да вене.
Друштво
Забране рада и казне због нелегалне прераде дрвета
Ова биљка симболизује истрајност – мали борац који показује да љепота може трајати дуже него што мислимо.
Магија боја и енергије
Цвјетови пркоса су право визуелно уживање – крупни, свилени и живописни: од бијеле, жуте, наранџасте и ружичасте, до црвене, љубичасте и вишебојне варијанте.
У сивим јесењим данима, уносе оптимизам и виталност. Није ни чудо што многи воле да га држе на прозору, тераси или код улаза у кућу – као симбол радости, снаге и благостања.
Како бринути о проксу и сачувати га преко зиме
Пркос је једна од најлакших биљака за његу, а заузврат пружа обиље боја и радости. Ево неколико савјета да га одржите што дуже:
Свјетлост: воли сунчана мјеста – што више свјетла, то богатији цвјетови.
Земља: треба му лагана и добро дренирана земља, без задржавања воде.
Заливање: умјерено, тек када се површина земље осуши.
Србија
Ово су нове цијене горива у Србији
Прихрана: једном мјесечно благим ђубривом за цвјетнице. Ако желите да га сачувате и преко зиме, ископајте неколико биљака и пресадите их у саксију. На топлом и свјетлом мјесту пркос може наставити да цвјета и у затвореном.
Симболика и енергија
У народном вјеровању пркос је знак истрајности, среће и заштите дома. Његова способност да цвјета и у касну јесен симболизује унутрашњу снагу и позитивну енергију. Зато се каже да ко има пркос у дворишту – зиме се не боји.
Док се природа припрема за зимски одмор, пркос и даље уноси живот и боје. Ако желите биљку која ће вас сваког дана подсјећати да љепота опстаје и када захлади, посадите пркос – цвијет који пркоси хладноћи, тами и сивилу.
Друштво
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму