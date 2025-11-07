07.11.2025
На школи у Сплиту исписани графити пуни мржње: "Убиј Србина" и "Марш из Хрватске", ту је и усташки симбол.
На згради школске дворане на Плокитама у Сплиту јутрос су осванули графити с порукама мржње усмјеренима према Србима, пише Далмација Данас.
На зиду су исписане поруке "Убиј Србина" и "Мрш из Хрватске", уз усташко слово.
Подсјетимо, ово се догађа након што се у понедјељак увече догодио инцидент који је потресао Сплит, када је група од више десетина мушкараца одевених у црно упала на манифестацију Дани српске културе и насилно прекинула догађај на којем су учествовали пензионери и дјеца.
Напад на српског дјечака и његову мајку у Сарајеву - наставак прогона Срба
Полиција је ухапсила пет особа, док је десет особа доведено на разговоре.
Због тежине инцидента у Сплит је допутовао главни државни тужилац Иван Турудић, који је одржао састанак с челницима Полицијске управе сплитско-далматинске и жупанијског и општинског државног тужилаштва.
"Радимо интензивно, имали смо један добар састанак с начелником Полицијске управе, жупанијском државном тужитељком и извршитељком дужности општинске. Засад сматрамо да се ради о кривичном дјелу, о сумњи на почињење кривичног дјела које се гони по службеној дужности," изјавио је Турудић.
Фотографије можете погледати ОВДЈЕ.
