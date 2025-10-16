Извор:
На сплитским базенима на Пољуду у четвртак, 16. октобра, у јутарњим часовима дошло је до озбиљног инцидента због којег је седам особа - петоро дјеце старости од 8 до 13 година и двоје осамнаестогодишњака – затражило љекарску помоћ. Двоје дјеце задржано је у болници.
До незгоде је дошло након што је радник приликом испирања цијеви грешком помијешао киселину и хлор, а настала пара наводно је ушла у вентилациони систем, због чега је присутнима позлило.
Из Клинике за дјечје болести КБЦ-а Сплит потврдили су за ХРТ да је двоје дјеце због теже клиничке слике и потребе за кисеоником примљено на Одјел за пулмологију.
ХРТ наводи да је њихово здравствено стање стабилно те да је једно од њих чак скинуто са респиратора.
Др Јошко Маркић из Клинике за дјечје болести КБЦ-а Сплит додао је да су остала дјеца имала надражајне симптоме горњих дисајних путева.
"Примљени су и ординирана је сва потребна терапија. Дјеца која овисе о кисику добила су терапију кисиком и у овом тренутку су задовољавајућег, доброг стања и не захтијевају провођење мјера интензивног лијечења. Увјерени смо да ће њихов клинички тијек бити повољан", рекао је.
Очекује се да би, ако све буде у реду, могли бити отпуштени кући већ сутра.
Директор Јавне установе Шпортски објекти Гордон Церјан објаснио је како нежељене течности нису процуриле у базен.
"Дјелатник који је обављао тај посао при испирању цријева изазвао је мијешање клора и киселине, односно кемијску реакцију. Интензиван мирис проширио се вентилацијским суставом до осталих просторија и базена. Због тога смо све евакуирали и провјетрили базене да сав зрак изађе", изјавио је Церјан.
Потврдио је да се у том тренутку на базену налазило стотињак дјеце која су одмах евакуисана. Због увиђаја и провјетравања, објекат је био затворен неколико сати, али након 14 сати базени су поновно отворени.
Сплитски градоначелник Томислав Шута рекао је да је ријеч о људском фактору те да се морају утврдити све околности како се овакви догађаји не би понављали.
"Протоколи су јако битни. Треба испитати протоколе и начине поступања. Ако протокола нема, он се једноставно мора дефинирати. Недопустиво је да се то догађа. Сада је најважније да су дјеца добро. У име свих се испричавам", истакнуо је Шута.
Сплитска полиција проводи истрагу како би утврдила све околности догађаја.
Студент Поморског факултета Борис Педишић, који на Пољуду тренира 15 година, казао је како се овако нешто никада прије није догодило.
"Сигурно да дјеци, родитељима и тренерима у клубу није лако, први пут је да се нешто овако догодило", рекао је. На срећу, количине хемикалија које су реаговале биле су мале, па је инцидент завршио без тежих посљедица.
