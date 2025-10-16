Logo

Покушај убиства у Загребу: Избо сина, раније напао жену

Извор:

Аваз

16.10.2025

18:45

Коментари:

0
Загребачка полиција ухапсила је 34‑годишњег држављанина Украјине због сумње на покушај убиства, насиље у породици и повреду д‌јечијих права.

Према извјештају загребачке полиције, напад се догодио 15. октобра око 22:20 сати у Сесветама, када је осумњичени провалио у стан у којем је боравио његов малољетни син. Тамо га је прво физички напао, а потом повриједио оштрим предметом.

Малољетнику је медицинска помоћ пружена у Клиничкој болници Дубрава, гд‌је су му констатоване тешке тјелесне повреде.

Истрага је такође открила да је осумњичени 11. октобра у стану физички и вербално напао 35‑годишњу чланицу породице, такође држављанку Украјине.

Полиција је навела да осумњичени у Хрватској борави на основу привремене дозволе. Тренутно траје криминалистичка истрага ради утврђивања свих околности ових догађаја.

покушај убиства

Загреб

