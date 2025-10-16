Мушкарац (76) насјео на превару и изгубио неколико хиљада евра

Полицијска станица Винковци истражује нови случај преваре у којем је 76-годишњи мушкарац преварен за неколико хиљада евра након што је насјео на лажни телефонски позив, саопштила је вуковарско-сремска полиција.

Према полицијским наводима, 76-годишњак је 14. октобра примио више позива на свој мобилни телефон. Непозната особа са друге стране линије га је увјеравала да на „њиховој платформи“ има 5.000 евра које треба пребацити на његов банковни рачун.

Нажалост, на наговор преваранта, оштећени је открио податке о свом банковном рачуну и апликацији за мобилно банкарство. Тек након накнадне провјере сазнао је да је са његовог рачуна исплаћено неколико хиљада евра.

Полицијски службеници спроводе кривичну истрагу ради проналаска починиоца. Надлежном државном тужилаштву поднесена је кривична пријава против непознатог лица због кривичног дјела преваре.

Како се заштитити од преваре?

Полиција је још једном апеловала на грађане да буду изузетно опрезни приликом комуникације са непознатим особама, посебно када је у питању новац. Будите сумњичави према позивима и порукама које вас обавјештавају да сте остварили неочекивани добитак.

Преваранти често користе основне информације које прикупе о вама на мрежи, као што су информације са друштвених мрежа. Не претпостављајте да је позивалац легитиман само зато што зна неке од ваших података.

Провјерите идентитет позиваоца

Ако примите сумњив позив, забиљежите број позиваоца и реците да ћете га позвати. Да бисте потврдили њихов идентитет, пронађите званични број телефона компаније или организације за коју тврде да вас представљају и директно их контактирајте. Никада не провјеравајте аутентичност позиваоца користећи број који су дали.

Кључно правило за плаћања

Полиција наглашава: никада не дијелите свој ПИН за картицу или лозинку за онлајн банкарство. Једини подаци потребни за уплату новца на ваш рачун су ваше име и презиме и ИБАН. Ако вас особа која наводно жели да уплати новац замоли за број кредитне картице, ЦВВ/ЦВЦ број и потврду о плаћању ПИН-ом, будите увјерени - то је превара!

