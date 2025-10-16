Ухапшен бивши министар пољопривреде

16.10.2025
Бивши министар пољопривреде Црне Горе Петар Ивановић ухапшен је јер је препријечио колону возила у пратњи премијера Милојка Спајића, те вријеђао службенике обезбјеђења, саопштено је из црногорске Управе полиције.
Ивановић је јуче, управљајући возилом "тојота", регистарских ознака Подгорица, ушао у колону возила која су пратила предсједника Владе, чиме је ометао службену колону Управе полиције током пратње.
"Током вожње булеваром Светог Петра Цетињског пресјекао је колону возила из пратње, а није поступио по јасно истакнутим свјетлосним и звучним сигналима службених возила, чиме је угрозио безбједно кретање штићене личности и службених лица у пратњи", саопштено је из Управе полиције.
Ивановић је одбио да покаже документе полицији, а упутио је и низ увредљивих и пријетећих ријечи полицијским службеницима из пратње премијера.
О свему је упознат државни тужилац Основног државног тужилаштва у Подгорици који се изјаснио да нема елемената кривичног дјела.
Ивановић је ухапшен због прекршаја ометање и омаловажавање службеног лица и он ће у законском року бити спроведен на даљу надлежност Суду за прекршаје у Подгорици.
