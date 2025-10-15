Logo

Кувар из Индије силовао помоћницу у Хрватској

Кувар из Индије силовао помоћницу у Хрватској

Како пише ријечки портал Бурин, 32-годишњи држављанин Индије, А.М.С. из Мумбаја, ухапшен је због сумње да је у Башкој на острву Крку, као главни кувар, силовао помоћну куварицу која је радила у истом хотелу.

Полиција га је данас привела на Жупанијски суд у Ријеци, гдје је одржано рочиште поводом одређивања истражног притвора.

Према наводима портала, Жупанијско државно тужилаштво у Ријеци предложило је одређивање притвора због опасности од бјекства и могућег утицаја на свједоке, међу којима је и жртва. Индијац се, осим за силовање, сумњичи и за блудне радње и упорно, наметљиво понашање.

Према писању Бурина, први случај датира из 27. јуна ове године, када је кувар, након заједничке смјене, позвао колегиницу у свој стан у Башкој. Дјевојка му је рекла да не жели се**уални однос, али ју је он, упркос томе, напаствовао. Након тога јој није дозволио да одмах оде, већ је захтијевао да остане како би "разговарали о свему".

Други случај се, према пријави, догодио крајем августа прошле године у хотелској соби коју је користила помоћна куварица. Тада ју је, иако болесну и исцрпљену, почео љубити и додиривати против њене воље.

Индијац се, наводи Бурин, сумњичи и да је од краја јуна ове године дјевојци више пута долазио у стан, слао поруке и покушавао да ступи у контакт, што је код ње изазвало страх и узнемиреност.

У Индији има трудну супругу и малољетно дијете

На саслушању у тужилаштву негирао је све оптужбе, тврдећи да је био у интимној вези с дјевојком током цијеле сезоне и да га је пријавила из љубоморе.

Према информацијама Бурина, осумњичени у Индији има трудну супругу и малољетно дијете, а дозвола боравка и рада у Хрватској му важи до краја фебруара 2026. године. Суд тек треба да донесе одлуку да ли ће му бити одређен истражни притвор.

