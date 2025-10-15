Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Извор:
вијести.ме
15.10.2025
16:41
Коментари:0
Дежурни љекар колашинске Хитне помоћи одбио је да пошаље возило на терен упркос пријави да је америчком туристи позлило у једном ресторану на Црквинама, близу Колашина.
То је на свом Фејсбук профилу објавила жена из организације те туристичке туре, а исто је касније потврдила и “Вијестима” у телефонском разговору. Да љекар није изашао на терен, “Вијестима” је званично потврђено и у Заводу за хитну медицинску помоћ (ЗХМП).
Америчког држављанина је, према њеним ријечима, након одбијања дежурног љекара колашинске Хитне помоћи да изађе на терен, одвезао запослени тог ресторана приватним возилом и то у Подгорицу, у Клинички центар Црне Горе, гдје му је и указана помоћ и констатовано да је ван животне опасности.
Уз то што је одбио да екипу пошаље на терен, љекар је, тврди жена из организације туре, био непријатан у разговору, преноси Вијести.ме.
Упитани у вези са тим инцидентом од 12. октобра, из Завода за хитну медицинску помоћ “Вијестима” су казали су да је дежурни љекар доставио изјаву у којој је навео да “није прихватио теренску интервенцију, јер је особа која је позвала већ одредила дијагнозу и захтијевала да пошаљу возило”.
Жена из организације туре, чији је идентитет познат редакцији и која је догађај описала на свом Фејсбук профилу, написала је да је у телефонском разговору љекару покушала да објасни да је америчком туристи позлило.
“Зовем Хитну помоћ: ‘Добар дан, молим Вас да пошаљете хитну у ресторан Црквине, јер је једном човјеку позлило, могуће да је и срчани удар, али ја то не знам, па Вас молим да пошаљете хитну. Углавном, старији је човјек у питању, Американац који већ три дана борави на одмору у Црној Гори...’. Одговор који сам добила од дежурног љекара, којем не знам име, је, цитирам: ‘Нећу да пошаљем возило, него нека га неко утовари и доведе’. Објасним да нисмо у могућности, јер нема возила, а господин је дио групе и путује аутобусом. Тад је баш почео да виче да неће да пошаље возило и, уколико је срчани удар, ‘нека му је лака земља’”, написала је жена.
У разговору са новинарком “Вијести” потврдила је те тврдње и објаснила да је старији туриста из САД колима једног од запослених у ресторану на крају одвезен у Ургентни центар КЦЦГ. Друго возило им, каже она, није било на располагању, јер су туристи путовали аутобусом.
Из ЗХМП наводе да је “позиваоцу речено да пацијента ставе у ауто и довезу у Јединицу ХМП Колашин”.
“Поводом Ваших питања везаних за поступање доктора који је био ангажован у јединици ХМП у Колашину, дана 12. октобра ове године, у односу на захтјев за транспорт пацијента, страног држављанина који се налазио у ресторану Црквине, обавјештавамо Вас да је дежурни доктор доставио изјаву у којој је навео да није прихватио теренску интервенцију јер је особа која је позвала већ одредила дијагнозу и захтијевала да пошаљу возило. Сву одговорност по овом поступку преузима и не слаже се са склопом реченица и ријечи које је особа употријебила”, одговорили су из ЗХМП.
Колашинска Хитна помоћ годинама кубури са кадром, о чему медији дуже вријеме извјештавају. У тој вароши, смјену обично покрива један љекар, а кад екипа изађе на терен, у колашинској Хитној помоћи остане углавном медицинска сестра, односно техничар.
Случај који се за викенд догодио у Колашину, није и једини, јер се грађани често жале да упркос чак и озбиљним симптомима, екипе хитне помоћи из више црногорскх општина не излазе на терен, већ траже да се пацијент доведе у њихове просторије.
Пред Основним судом у Подгорици у току је поступак по оптужном приједлогу подгоричког Основног државног тужилаштва против С. С., љекарке Хитне помоћи у главном граду.
Пријава је, како су раније саопштили из тужилаштва, поднијета због основане сумње да је починила кривично дјело неуказивања љекарске помоћи, тако што је, “противно својој дужности, одбила да укаже љекарску помоћ лицу А. В., које се налазило у непосредној животној опасности”.
Из Завода за хитну медицинску помоћ тада редакцији нису одговорили на питања у вези са овим случајем и другим жалбама пацијената који тврде да им љекари често објашњавају да због година или других разлога, треба да дођу сами у просторије Хитне.
