Туристи позлило у црногорском ресторану, љекар одбио да пошаље Хитну помоћ

Дежурни љекар Хитне помоћи у Колашину одбио је да пошаље возило на терен упркос пријави да је америчком туристи позлило у једном ресторану на Црквинама, близу тог града, потврђено је подгоричким Вијестима и из Завода за хитну медицинску помоћ.
Информацију о овом случају је најприје на Фејсбуку објавила жена из организације те туристичке туре, која је касније у телефонском разговору Вијестима рекла да је након одбијања дежурног љекара колашинске Хитне помоћи да изађе на терен, америчког држављанина одвезао запослени тог ресторана приватним возилом и то у Подгорицу, у Клинички центар Црне Горе, гдје му је и указана помоћ и констатовано да је ван животне опасности.
Уз то што је одбио да екипу пошаље на терен, љекар је, тврди жена из организације туре, био непријатан у разговору.
Упитани у вези са тим иницидентом од 12. октобра, из Завода за хитну медицинску помоћ Вијестима су казали да је дежурни љекар доставио изјаву у којој је навео да “није прихватио теренску интервенцију, јер је особа која је позвала већ одредила дијагнозу и захтијевала да пошаљу возило”.
Жена из организације туре, чији је идентитет познат редакцији и која је догађај описала на свом Фејсбук профилу, написала је да је у телефонском разговору љекару покушала да објасни да је америчком туристи позлило.
"Зовем Хитну помоћ: ‘Добар дан, молим Вас да пошаљете хитну у ресторан Црквине, јер је једном чојвеку позлило, могуће да је и срчани удар, али ја то не знам, па Вас молим да пошаљете хитну. Углавном, старији је човјек у питању, Американац који већ три дана борави на одмору у Црној Гори...’. Одговор који сам добила од дежурног љекара, којем не знам име, је, цитирам: ‘Нећу да пошаљем возило, него нека га неко утовари и доведе’. Објасним да нисмо у могућности, јер нема возила, а господин је дио групе и путује аутобусом. Тад је баш почео да виче да неће да пошаље возило и, уколико је срчани удар, ‘нека му је лака земља’”, написала је жена.
Из ЗХМП наводе да је “позиваоцу речено да пацијента ставе у ауто и довезу у Јединицу ХМП Колашин”.
"Обавјештавамо Вас да је дежурни доктор доставио изјаву у којој је навео да није прихватио теренску интервенцију јер је особа која је позвала већ одредила дијагнозу и захтијевала да пошаљу возило. Сву одговорност по овом поступку преузима и не слаже се са склопом реченица и ријечи које је особа употребила", одговорили су из ЗХМП за Вијести.
