Црногорски политичар ухапшен у Швајцарској

Извор:

Новости.рс

14.10.2025

16:22

Коментари:

0
Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Савјетник потпредсједника Владе и министра спољних послова Црне Горе Ервина Ибрахимовића Адел Нурковић ухапшен је прије 10 дана у Швајцарској.

Ухапшен је због сумње на изнуду новца.

Из Министарства спољних послова порталу је речено да је Нурковић прошле седмице, на сопствени захтјев, разријешен са функције савјетника потпредсједника Владе.

Додали су и да Амбасада Црне Горе у Швајцарској од локалних власти није званично обавијештена о хапшењу Нурковића нити о оптужбама које му се наводно стављају на терет.

Према информацијама из дипломатских и истражних кругова, Нурковићу је одређен притвор, у којем се налази већ дуже од седмице, док тамошње власти спроводе истрагу.

(Новости)

