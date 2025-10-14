Црногорски политичар ухапшен у Швајцарској

Извор:
14.10.2025
Савјетник потпредсједника Владе и министра спољних послова Црне Горе Ервина Ибрахимовића Адел Нурковић ухапшен је прије 10 дана у Швајцарској.
Ухапшен је због сумње на изнуду новца.
Из Министарства спољних послова порталу је речено да је Нурковић прошле седмице, на сопствени захтјев, разријешен са функције савјетника потпредсједника Владе.
Додали су и да Амбасада Црне Горе у Швајцарској од локалних власти није званично обавијештена о хапшењу Нурковића нити о оптужбама које му се наводно стављају на терет.
Према информацијама из дипломатских и истражних кругова, Нурковићу је одређен притвор, у којем се налази већ дуже од седмице, док тамошње власти спроводе истрагу.
(Новости)
