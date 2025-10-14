Logo

Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

Владимир Блажев Панчо из групе ДНК, чији су чланови страдали у стравичном пожару у дискотеци Пулс у Кочанима, умро је послије седам мјесеци лијечења.

Панчо је био повријеђен у дискотеци "Пулс" у Кочанима гдје је погунуло 62 људи, а преко 200 повријеђено.

Колеге и пријатељи се опраштају од њега на друштвеним мрежама.

Полиција Хрватска,

Регион

Директор старачког дома крао од штићенца

Био један од главних вокала "ДНК" групе

Владимир Блажев-Панчо из ДНК групе, је био један од главних вокала ове групе. Владимир Блажев Панчо био је ДНК-а, али и препознатљиво лице македонске урбане сцене. Рођен и одрастао у Скопљу, Панчо је каријеру изградио на великом таленту. Осим што стоји на челу ДНК-а, Панчо се опробао и као соло извођач, ДЈ и продуцент.

Радио је са многим звијездама са Балкана, а посебно је издвојио Сергеја Ћетковића као његовог великог пријатеља.

Кочани пожар

