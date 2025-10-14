Logo

Ловци се згрозили најездом опасних предатора

Ловци се згрозили најездом опасних предатора
Фото: АТВ

Група ловаца из Ловачкиг удружења Зец из Загвозда у недјељу је кренула у лов на који је убрзо прекинула најезда опасних предатора.

"Пустили смо псе, па иако сам рекао млађим ловцима да се припазе змија, посебно поскока, нисам могао замислити да ћемо управо наићи на толико њих и видјети их камуфлиране. Чим смо зашли у ниско раслиње, посебно тиловину, видјели смо их у неких стотињак метара чак девет, а један је висио на високој грани", испричао је ловочувар и један од најискуснијих имотских ловаца Иван Ико Буљубашић за Слободну Далмацију.

Ловац је успио и фотографирати два поскока, за које вјерује да су били у лову на птице јер се један од примјерака укипио баш поред птичјег гнијезда.

Економија

Глобалне цијене нафте ниже за два одсто

"Остале нисам ни покушао фотографирати, већ смо у договору с ловцима ипак прекинули лов. Боље и тако него да нетко од нас, али и наших ловачких паса, настрада. Пошто је поскок заштићена врста, боље га је пустити нека одржава природну равнотежу и на вријеме се удаљити од њега", додао је.

Буљубашић каже да је разлог великог броја поскока у октобру топло вријеме, које још увијек траје.

"Сада поскоци излазе јер се желе окријепити птицама или неком мањом својом природном храном како би спремно дочекали зиму и преживјели у својим склоништима. Топло им је на гранама, а сада су и врло опасни, пуни отрова", објаснио је и додао како се камуфлирају на гранама, па их је изузетно тешко и открити.

Здравко Чолић

Сцена

Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

Ловцима је савјетовао да добро провјере гдје стају и куда се крећу. Опасни су и за псе који их нањуше, али могу настрадати од њихова угриза, пише Дневик.хр.

