Професионални трактор хитно повучен са тржишта

Професионални трактори Steyr модели Компакт и Профи, произведени у периоду од 1. априла 2021. до 31. јула 2022. године, повлаче се са тржишта Србије због могућег квара на ручној кочници који може довести до озбиљних повреда.
Како је објавио НЕПРО, код обухваћених возила долази до убрзаног трошења механичких компоненти ручне кочнице (зараза на зупчанику), што може узроковати губитак функције кочења. У том случају, возило би се могло неконтролисано покренути, чиме се повећава ризик од повреда корисника или других особа у близини, пише у образложењу о повлачењу производа.
Због тога је покренут опозив производа од потрошача под ознаком ЦА0925, који подразумијева замену ручице ручне кочнице. Процес замјене је већ почео, а произвођач је поставио рок за завршетак замјене до 28. фебруара 2026. године.
Купцима се препоручује да провјере да ли је њихов трактор обухваћен опозивом и да се обрате овлашћеном сервису ради бесплатне замјене дјела, пише Курир.
