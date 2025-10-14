Logo

Професионални трактор хитно повучен са тржишта

Извор:

Курир

14.10.2025

10:44

Коментари:

0
Професионални трактор хитно повучен са тржишта
Фото: АТВ

Професионални трактори Steyr модели Компакт и Профи, произведени у периоду од 1. априла 2021. до 31. јула 2022. године, повлаче се са тржишта Србије због могућег квара на ручној кочници који може довести до озбиљних повреда.

Како је објавио НЕПРО, код обухваћених возила долази до убрзаног трошења механичких компоненти ручне кочнице (зараза на зупчанику), што може узроковати губитак функције кочења. У том случају, возило би се могло неконтролисано покренути, чиме се повећава ризик од повреда корисника или других особа у близини, пише у образложењу о повлачењу производа.

Сања Вулић 5

БиХ

Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

Због тога је покренут опозив производа од потрошача под ознаком ЦА0925, који подразумијева замену ручице ручне кочнице. Процес замјене је већ почео, а произвођач је поставио рок за завршетак замјене до 28. фебруара 2026. године.

Купцима се препоручује да провјере да ли је њихов трактор обухваћен опозивом и да се обрате овлашћеном сервису ради бесплатне замјене дјела, пише Курир.

Подијели:

Тагови:

Трактор

povlačenje sa tržišta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

БиХ

Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Сарајлија рањен у стопало

3 ч

0
Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

Сцена

Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

3 ч

0
Детаљи ужаса у Тузли: Пијани мушкарац насилно ушао у стан бивше дјевојке, па је покушао силовати

Хроника

Детаљи ужаса у Тузли: Пијани мушкарац насилно ушао у стан бивше дјевојке, па је покушао силовати

3 ч

0

Више из рубрике

Онлајн трговци ће од сада морати поштовати ова правила

Економија

Онлајн трговци ће од сада морати поштовати ова правила

3 ч

0
Цијене злата пробила још једну границу

Економија

Цијене злата пробила још једну границу

4 ч

0
Катанац врата капија

Економија

Не јењава криза у Њемачкој, пропада све више предузећа

4 ч

0
Трамп дао изјаву, порасле акције

Економија

Трамп дао изјаву, порасле акције

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner