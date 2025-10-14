Цијене злата пробила још једну границу

14.10.2025
09:39
Коментари:0
Нови рекорд постављен је за цијену злата, након што су јуче на затварању трговине достигле ниво од 4.090 долара по унци.
Вриједност овог племенитог метала порасла је првенствено зато што трговци траже сигурнију имовину. Највећа пријетња глобалном тржишту је због нових напетости у трговинским односима између Сједињених Америчких Држава и Кине. Поред тога утичу и друге економске неизвјесности, као и најаве даљег смањења каматних стопа у САД-у, извијестио је Trading Economics.
Амерички предсједник Доналд Трамп у петак је запријетио увођењем додатних 100-постотних царина на увоз кинеске робе, уз нове контроле извоза критичног софтвера од 1. новембра.
Међутим, у недјељу је ублажио свој став, рекавши да САД желе помоћи Кини, а не наштетити јој.
