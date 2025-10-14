Logo

Са Дурмитора спасено још двоје Израелаца

СРНА

14.10.2025

07:47

Двоје младих Израелаца, који су били заглављени у рејону Малог Међеда на Дурмитору, спасиоци су успјели да евакуишу, саопштила је Горска служба спасавања Црне Горе.

Држављани Израела К. С. /25/ и Р. О. /25/ остали су заглављени у стијени јуче послије подне, а евакуисани су и у пратњи спасилаца касно синоћ су безбједно стигли на Жабљак.

"Радило се о захтјевној акцији изведеној у врло сложеним временским условима, што је додатно отежавало приступ терену и евакуацију. Позив за помоћ упућен је путем Оперативно-комуникационог центра 112", наводи се у саопштењу.

Такође, јуче ујутро спасено је двоје Израелаца за којима се трагало цијелу ноћ. Они су хеликоптером транспортовани за Подгорицу, гдје им је пружена неопходна медицинска и логистичка помоћ.

