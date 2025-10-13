Одржана конференција и сајам поводом 15. октобра, Међународног дана жена на селу

Иако за сада посао иде одлично, још увијек највише новца одлази на улагање у фарму и машине које олакшавају свакодневицу.

“Живјела сам у Бањој Луци, у Дервенти , одлучили смо да се вратимо на село. Ми смо заправо у приградском насељу у Источном Сарајеву. Ја сам тада имала двоје дјеце и искрено пошто смо имали само једну плату супругову, нама се није исплатило да и ја радим пошто би моја плата сва одлазила на обданиште. Прво смо кренули са кокама, јаја, то је вукло једно друго“ , рекла је Драгана Самарџија , самостална предузетница.

Квалитетни сиреви, пите , месни производи, најукуснија јела домаће кухиње, сокови, вина, мед, све се то могло видјети и дегустирати у администарстивном центру Владе Српске. Вриједне жене показале су како се на здравим основама производи најбоље у Српској. У протеклим годинама много се урадило на унапређељу положаја жена у сеоским срединама , а новим акционим планом би то требало додатно унапријеђено.У руралним подручјима 2009. је било само 4% жена које су носиоци пољоприврених газдинстава а сада их има око 22%. На томе се неће стати, поручује Анђелка Кузмић министарка пољопривреде.

„Јер смо свјесни да наше политике морају бити усмјерене као томе да жене опстану на селу, јер су оне стуб друштва , привреде и наше Републике Српске“, рекла је Анђелка Кузмић , министар пољопривреде Република Српске.

Премијер Српске донедавни министар пољопривреде, Саво Минић истиче да ће Влада подржати доношење акционог плана за жене на селу. То ће омогућити њихово економско и друштвено јачање.

„Кроз акциони план ћемо разрадити мјере и сигурно да ћемо наставити овом динамиком иако некад морамо и реално размишљати. Ово је Балкан али без обзира што мушкарци имају некакав други приступ ми уистину кроз законску регулативу показујемо ту подршку дамама“ , рекао је премијер Републике Српске Саво Минић.

Жене на селу су покретачи промјена и њихова снага и одговорност држе заједницу на здравим основама . Зато подршка мора бити континуирана и свеобухватна, порука је са конференције и сајма, јер жене на селу заиста јесу темељ наше заједнице.