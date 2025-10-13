Ризик од дављења дјеце: Повлачи се "лабубу" лутка

Извор:
Систем за брзу размјену информација о небезбједним производима ЕУ наредио је повлачење играчке "лабубу" са тржиште ЕУ због ризика од дављења и хемијског ризика.
Ријеч је о фалсификованој "лабубу" играчки свијетлосмеђе боје, са металним прстеном.
У саопштењу се наводи да производ садржи мали прстен који се лако може одвојити и који би дијете могло ставити у уста и задавити се.
Утврђено је да пластични материјал играчке има прекомјерну концентрацију фталата који могу штетно утицати на здравље, јер могу изазвати оштећења репродуктивног система
