Ризик од дављења дјеце: Повлачи се "лабубу" лутка

Извор:

СРНА

13.10.2025

19:44

Коментари:

0
Ризик од дављења дјеце: Повлачи се "лабубу" лутка
Фото: The Wall Street Journal/Јутјуб

Систем за брзу размјену информација о небезбједним производима ЕУ наредио је повлачење играчке "лабубу" са тржиште ЕУ због ризика од дављења и хемијског ризика.

Ријеч је о фалсификованој "лабубу" играчки свијетлосмеђе боје, са металним прстеном.

У саопштењу се наводи да производ садржи мали прстен који се лако може одвојити и који би дијете могло ставити у уста и задавити се.

Утврђено је да пластични материјал играчке има прекомјерну концентрацију фталата који могу штетно утицати на здравље, јер могу изазвати оштећења репродуктивног система

Таг:

Лабубу

