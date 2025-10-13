Преовладала традиција: Ово су најпопуларнија дјечија имена у 2025. години

13.10.2025
16:32
Коментари:0
У Србији 2025. године примјећује се занимљив заокрет када је ријеч о именима која родитељи бирају за своје малишане.
Након дугог периода доминације кратких и модерних имена, све више мама и тата одлучује се да својим бебама подари традиционална, старинска имена богата значењем и историјом.
Овај повратак коренима не искључује савремене трендове неколико модерних фаворита и даље остаје на врху листе, али у комбинацији са старинским именима ствара се разноврстан и аутентичан избор који одражава спој традиције и савременог доба.
У Српској рођене 22 бебе
Према посљедњим подацима, име Лука и даље заузима високу позицију међу најчешћим именима за дечаке. Иза њега слиједе традиционалнија имена као што су Василије, Богдан, Лазар, Вукан, Стефан, Вук, Алекса, Павле и Душан.
За девојчице, на врху листе и даље доминира Софија, а након ње често слиједе Дуња, Мила, Теодора, Тара, Маша, Нађа, Петра, Милица и Уна, пише Жена Блиц.
Поред тих “сталних фаворита”, примећује се тенденција да се имена која су била у употреби пре много година, а која су временом испала из моде, враћају у први план. Тако родитељи поново бирају имена која су носиле наше баке и прабаке, указујући на жељу да дјецу повежу са традицијом и културним наслијеђем.
Међу женским именима из прошлих епоха и данас започињу свој повратак су, на примјер, Даница, Анђелија, Анђа, Вишња и слична имена која носе значење светлости, природе и љепоте.
''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''
Такође, примећује се и пораст интересовања за имена која нису претенциозна, али су богата значењем и лако се изговарају, имена која не “звуче страно”, већ се лијепо уклапају са српским језиком, али имају модеран призвук.
Занимљиво је и да се имена попут Вукан и Касја према неким изворима појављују као имена која пријете да постану популарна, што сугерише да родитељи теже да њихове бебе добију име које још није превише раширено, али има карактер и традицију.
2 ч0
2 ч0
3 ч0
3 ч0
