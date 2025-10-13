Logo

Преовладала традиција: Ово су најпопуларнија дјечија имена у 2025. години

13.10.2025

16:32

Коментари:

0
Преовладала традиција: Ово су најпопуларнија дјечија имена у 2025. години
Фото: Pixabay

У Србији 2025. године примјећује се занимљив заокрет када је ријеч о именима која родитељи бирају за своје малишане.

Након дугог периода доминације кратких и модерних имена, све више мама и тата одлучује се да својим бебама подари традиционална, старинска имена богата значењем и историјом.

Овај повратак коренима не искључује савремене трендове неколико модерних фаворита и даље остаје на врху листе, али у комбинацији са старинским именима ствара се разноврстан и аутентичан избор који одражава спој традиције и савременог доба.

Беба

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

Према посљедњим подацима, име Лука и даље заузима високу позицију међу најчешћим именима за дечаке. Иза њега слиједе традиционалнија имена као што су Василије, Богдан, Лазар, Вукан, Стефан, Вук, Алекса, Павле и Душан.

За девојчице, на врху листе и даље доминира Софија, а након ње често слиједе Дуња, Мила, Теодора, Тара, Маша, Нађа, Петра, Милица и Уна, пише Жена Блиц.

Поред тих “сталних фаворита”, примећује се тенденција да се имена која су била у употреби пре много година, а која су временом испала из моде, враћају у први план. Тако родитељи поново бирају имена која су носиле наше баке и прабаке, указујући на жељу да дјецу повежу са традицијом и културним наслијеђем.

Међу женским именима из прошлих епоха и данас започињу свој повратак су, на примјер, Даница, Анђелија, Анђа, Вишња и слична имена која носе значење светлости, природе и љепоте.

Беба

Друштво

''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''

Такође, примећује се и пораст интересовања за имена која нису претенциозна, али су богата значењем и лако се изговарају, имена која не “звуче страно”, већ се лијепо уклапају са српским језиком, али имају модеран призвук.

Занимљиво је и да се имена попут Вукан и Касја према неким изворима појављују као имена која пријете да постану популарна, што сугерише да родитељи теже да њихове бебе добију име које још није превише раширено, али има карактер и традицију.

Подијели:

Тагови:

bebe

imena

srpska imena

tradicija i običaji

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пише "Политико": САД би могле покушати атентат на Мадура?

Свијет

Пише "Политико": САД би могле покушати атентат на Мадура?

1 ч

0
Њемачка: Дјевојчицу (9) убио отац

Свијет

Њемачка: Дјевојчицу (9) убио отац

1 ч

0
Скандалозан пропуст Инстаграма: "Сви су могли да виде приватну ствар"

Наука и технологија

Скандалозан пропуст Инстаграма: "Сви су могли да виде приватну ствар"

1 ч

0
Хорор у Тузли: Пијани мушкарац покушао да силује бившу дјевојку

Хроника

Хорор у Тузли: Пијани мушкарац покушао да силује бившу дјевојку

1 ч

0

Више из рубрике

Данас се ту лијече болесни: Овдје се Богородица указала Милојки (13) и дала знак гдје ће подићи манастир

Друштво

Данас се ту лијече болесни: Овдје се Богородица указала Милојки (13) и дала знак гдје ће подићи манастир

2 ч

0
Ево какво нас вријеме сутра очекује

Друштво

Ево какво нас вријеме сутра очекује

2 ч

0
Егић и Кустурић потписали измјене протокола о сарадњи

Друштво

Егић и Кустурић потписали измјене протокола о сарадњи

3 ч

0
Повучен производ са тржишта миксер

Друштво

Са тржишта повучени блендер и миксери због опасности од струјног удара

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

17

14

Иван Маринковић напустио Елиту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner