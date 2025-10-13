Logo

Пише "Политико": САД би могле покушати атентат на Мадура?

Извор:

СРНА

13.10.2025

16:30

Пише "Политико": САД би могле покушати атентат на Мадура?
Фото: Tanjug / AP

САД би могле покушати да убију венецуеланског предсједника Николаса Мадура након што га прогласе нарко-босом и терористом, објавио је "Политико", позивајући се на добро обавијештене неименоване изворе.

Лист наводи да, упркос томе што јавно не говори о промјени режима у Венецуели, амерички предсједник Доналд Трамп жели да свргне венецуеланског лидера и планира да искористи свој рат против нарко-картела као изговор за то.

Неименовани извор рекао је за лист да Трамп има "много планова" на располагању када је у питању дјеловање против Венецуеле, укључујући извођење удара на наводне мете повезане са картелима унутар земље.

"Међутим, амерички предсједник још није издао наређење да се директно циља Мадура", наводи извор.

Према ријечима друге неименоване особе упознате са дискусијама, то би се могло промијенити ако Вашингтон венецуеланског лидера означи као нарко-боса и терористу.

Неименовани званичник Трампове администрације сугерисао је да САД можда неће морати да прибјегну тако драстичним мјерама да би уклониле Мадура.

"Он је слаб. Сасвим је могуће да ће сам пасти од нашег великог притиска, а да ми не морамо ништа да учинимо", рекао је неименовани званичник.

Током протеклих неколико седмица Вашингтон је извео нападе код венецуеланске обале на "бродове са дрогом", када је убијенио неколико десетина људи.

Амерички званичници су оптужили Мадура да има везе са мрежама за трговину наркотицима, што је овај одбацио. Са друге стране, Каракас је оптужио Вашингтон да покушава да сруши Мадурову владу, што су амерички званичници негирали.

