Logo

Њемачка: Дјевојчицу (9) убио отац

Извор:

Телеграф

13.10.2025

16:29

Коментари:

0
Њемачка: Дјевојчицу (9) убио отац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Дјевојчица (9) убијена је у суботу у Њемачкој, а полиција је упуцала њеног оца (58) недуго након што је дјетету нанио смртоносне ране.

Бројне полицијске патроле блокирале су у суботу село Бошвајл у Баден-Виртембергу, након што је осумњичени упао у кућу бивше супруге.

Претходно је осумњичени викенд провео са сином (11) и ћерком (9), а док их је враћао мајци, имао је жестоку свађу са бившом супругом преко телефона.

Очевици кажу да је аутомобилом улетио у улицу гдје се налази кућа у којој је несрећна жена живјела са дјецом након развода. Џип је закуцао у ограду дворишта и изјурио из возила, урлајући на бившу супругу која је изашла у двориште.

За њим су потрчала и дјеца, а када су га сустигла отац је зграбио ћерку, ушао у кућу и закључао је врата, док су жена и син остали напољу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Хорор у Тузли: Пијани мушкарац покушао да силује бившу дјевојку

"Чуо сам вриске и позив упомоћ и кренуо сам да трчим ка кући. Кроз прозор сам видио како дјевојчицу убада ножем, а потом је дави са обе руке. Било је стравично", испричао је видно потресени комшија.

Он каже да је покушао да спаси дјете, али није успио.

"Зграбио сам саксију и бацио је на прозор да разбијем стакло да бих ушао. Он је држао нож у руци... Покушао сам, био сам немоћан...", рекао је човјек.

Убрзо су на лице мјеста стигле полицијске патроле које су испалиле више хитаца у осумњченог кроз прозор. Отац је, након убиства дјевојчице, покушао да се сакрије у кући, али није успио.

Полиција је потом провалила у кућу, али за дјете није било спаса. Дјевојчица је од задобијених повреда умрла на лицу мјеста.

Други комшија, који је такође присуствовао језивим сценама, не може да се опорави од шока.

"Видео сам како њега крвавог износе на носилима до кола хитне помоћи. Онда смо сви надали да ће љекари изнети дјевојчицу. Али нису... Тада смо знали да је сва нада изгубљена", рекао је.

Мјештани малог и мирног села потресени су до сржи.

"Малену сам виђао како јури на свом тротинету до школе и назад. Ово је трагедија. Цијели град је у шоку", рекао је комшија.

Према наводима власти, починилац, чије повреде нису биле опасне по живот, пребачен је у болницу. Мајка и син тренутно примају психолошку помоћ након злочина.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

policija

Њемачка

ubistvo djeteta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Схватила сам да ме вјештачка интелигенција мува ": Нови АИ тренд

Занимљивости

"Схватила сам да ме вјештачка интелигенција мува ": Нови АИ тренд

1 ч

0
Није до посла, до екрана је: Како нам технологија исцрпљује мозак

Здравље

Није до посла, до екрана је: Како нам технологија исцрпљује мозак

1 ч

0
Хаос не престаје: Вода је све паралисала – 18 особа повријеђено

Свијет

Хаос не престаје: Вода је све паралисала – 18 особа повријеђено

1 ч

0
Како одгајити емоционално јаку дјецу?

Савјети

Како одгајити емоционално јаку дјецу?

1 ч

0

Више из рубрике

Хаос не престаје: Вода је све паралисала – 18 особа повријеђено

Свијет

Хаос не престаје: Вода је све паралисала – 18 особа повријеђено

1 ч

0
Први снимци након експлозије у војној бази у Египту: Драма уочи самита свјетских лидера

Свијет

Први снимци након експлозије у војној бази у Египту: Драма уочи самита свјетских лидера

1 ч

0
Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

Свијет

Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

2 ч

0
Анаконда дуга пет метара изазвала пометњу на плажи

Свијет

Анаконда дуга пет метара изазвала пометњу на плажи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

43

Студенту Богдану Јовичићу притвор замијењен кућним притвором

17

40

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner