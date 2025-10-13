Њемачка: Дјевојчицу (9) убио отац

Извор:
Дјевојчица (9) убијена је у суботу у Њемачкој, а полиција је упуцала њеног оца (58) недуго након што је дјетету нанио смртоносне ране.
Бројне полицијске патроле блокирале су у суботу село Бошвајл у Баден-Виртембергу, након што је осумњичени упао у кућу бивше супруге.
Претходно је осумњичени викенд провео са сином (11) и ћерком (9), а док их је враћао мајци, имао је жестоку свађу са бившом супругом преко телефона.
Очевици кажу да је аутомобилом улетио у улицу гдје се налази кућа у којој је несрећна жена живјела са дјецом након развода. Џип је закуцао у ограду дворишта и изјурио из возила, урлајући на бившу супругу која је изашла у двориште.
За њим су потрчала и дјеца, а када су га сустигла отац је зграбио ћерку, ушао у кућу и закључао је врата, док су жена и син остали напољу.
"Чуо сам вриске и позив упомоћ и кренуо сам да трчим ка кући. Кроз прозор сам видио како дјевојчицу убада ножем, а потом је дави са обе руке. Било је стравично", испричао је видно потресени комшија.
Он каже да је покушао да спаси дјете, али није успио.
"Зграбио сам саксију и бацио је на прозор да разбијем стакло да бих ушао. Он је држао нож у руци... Покушао сам, био сам немоћан...", рекао је човјек.
Убрзо су на лице мјеста стигле полицијске патроле које су испалиле више хитаца у осумњченог кроз прозор. Отац је, након убиства дјевојчице, покушао да се сакрије у кући, али није успио.
Полиција је потом провалила у кућу, али за дјете није било спаса. Дјевојчица је од задобијених повреда умрла на лицу мјеста.
Други комшија, који је такође присуствовао језивим сценама, не може да се опорави од шока.
"Видео сам како њега крвавог износе на носилима до кола хитне помоћи. Онда смо сви надали да ће љекари изнети дјевојчицу. Али нису... Тада смо знали да је сва нада изгубљена", рекао је.
Мјештани малог и мирног села потресени су до сржи.
"Малену сам виђао како јури на свом тротинету до школе и назад. Ово је трагедија. Цијели град је у шоку", рекао је комшија.
Према наводима власти, починилац, чије повреде нису биле опасне по живот, пребачен је у болницу. Мајка и син тренутно примају психолошку помоћ након злочина.
