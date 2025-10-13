Logo

Скандалозан пропуст Инстаграма: "Сви су могли да виде приватну ствар"

Скандалозан пропуст Инстаграма: "Сви су могли да виде приватну ствар"
Корисници Инстаграма посљедњих дана масовно пријављују критичан безбједносни пропуст због којег људи ван њихове листе "Блиски пријатељи" (Close Friends) могу да виде, па чак и одговарају на приватне биљешке намијењене само одабраним пратиоцима.

Инстаграм биљешке (Notes) су кратке, привремене објаве које нестају након 24 сата. Појављују се изнад профилне фотографије у Инстаграм апликацији.

Опција Блиски пријатељи на Инстаграму корисницима омогућава да изаберу ужи круг људи са којима дијеле приче, слике или биљешке. Корисници нису обавјештени када су додати или уклоњени са нечије листе Блиски пријатељи али могу да примјете зелени круг око профилне фотографије, што сигнализира да је дељени садржај намијењен кругу одабраних пратилаца.

Међутим, према свједочењима корисника на Редиту, баг је омогућио да и људи који нису на листи могу да виде и одговоре на приватне биљешке.

Реакције на мрежама показују колико је овај пропуст узнемирио кориснике:

"Да нисам реаговао на вријеме, овај пропуст ми је могао уништити живот", наводи један корисник Редита.

"Направила сам биљешку о одређеној особи, која није на мојој листи. А она ми је одговорила на њу!", написала је једна узнемирена корисница.

Овај инцидент озбиљно је пољуљао повјерење у Инстаграмову функцију за приватно дијељење садржаја. Корисници се питају колико су њихове поруке и приче заиста безбједне и ко све може да их види.

Инстаграм још није дао званичан коментар на ове пријаве.

Али ово није први пут да платформа на овај начин "разоткрива" кориснике.

Подсјећања ради, Инстаграм је и раније имао пропусте. Када је љетос лансирана функција Мапс, многи су се жалили да им је локација дељена јавно без сагласности, што је изазвало озбиљан бијес и револт корисника.

Инстаграм

Од јануара, велике промјене за кориснике Gmail-а: Google отказује 2 популарне функције

Наука и технологија

Од јануара, велике промјене за кориснике Gmail-а: Google отказује 2 популарне функције

2 ч

0
Телехируршка операција

Наука и технологија

Из Београда оперисао пацијента у Белгији, робот асистирао

3 ч

0
Алармантно откриће: Дио Земље постао тамнији

Наука и технологија

Алармантно откриће: Дио Земље постао тамнији

4 ч

0
Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

Наука и технологија

Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

6 ч

0
